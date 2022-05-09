Teşkilat'ın son bölümü nefesleri kesti! Halit'in oyunu Yıldırım'ın sonu oldu - Son Dakika

Serdar ve Halit, nihayet uzun zamandır peşinde oldukları Yıldırım'ı ele geçirmiştir. Halit, Yıldırım'la yüzleşirken Yıldırım ise babasıyla ilgili Serdar'ın aklını karıştırmaya çalışır. Diğer yanda ekip, Serdar'ın Yıldırım'ın telefonundan çektiği dosyaların şifresini çözmeye çalışmaktadır. Telefondan çıkan tarihlere göre savunma sanayine ve İstiklal projesine yönelik tehdit devam etmektedir.

HALİT'İN KURDUĞU OYUN YILDIRIM'IN SONUNU GETİRDİ

Serdar ve Halit Başkan, Yıldırım'ı Türkiye'ye getirmeye çalışırken ekip bu saldırıların önüne geçmek için belirlenen hedeflerin peşine düşer. Şirket'in önemli adamlarından birinin araya girmesiyle Fransız istihbaratı Serdar ve Halit'in peşine düşer. Ancak Halit'in kurduğu oyun sayesinde Yıldırım için yolun sonu gelmiştir.

Ekip tehditi ortadan kaldırmaya çalışırken 'ölmeden evvel ölenler' ilk kaybını vermek üzeredir.