Şevket Çoruh'un ardından Oya Okar da Arka Sokaklar'a geri döndü

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Dans eden kadını gizlice kaydetti, tepki gösterenlere yanıtı ise daha skandal

Yeni dizisi Korkma Ben Yanındayım için erken final kararı alınan Şevket Çoruh, 19. sezonu çekilecek olan Arka Sokaklar'dan gelen teklifi kabul etti. Kadroya dönen Çoruh, eski partnerinin de kendisine eşlik edeceğinin müjdesini verdi.

"ÇOK MESUT OLUYORUZ"

2006 ve 2022 yılları arasında dizide Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh, geri döndü. 18 sezondur devam eden dizinin yayınlanan fragmanında ise Çoruh'un hayat verdiği Mesut Komiser'in döndüğü ilan edildi. Instagram hesabından dizideki partneri Oya Okar'la fotoğrafını yayınlayan Çoruh, "Bu haberi benim vermem lazımdı. Oya Okar geliyor. Çok Mesut oluyoruz" ifadelerini kullandı.