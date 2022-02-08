Üye Girişi
Seyhan Soylu'dan Ece Erken'e Şok Sözler! Duyanlar Şaştı Kaldı - Son Dakika

Seyhan Soylu'dan Ece Erken'e Şok Sözler! Duyanlar Şaştı Kaldı

08.02.2022 11:40
Seyhan Soylu'dan Ece Erken'e Şok Sözler! Duyanlar Şaştı Kaldı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken ile 'Al Sana Haber' sunucusu Seyhan Soylu arasındaki gerilim bitmek bilmiyor. Ece Erken'in hakkında suç duyurusunda bulunduğu Seyhan Soylu, yeni açıklamalarda bulundu. Soylu, "Ben iftira atmam. Ece umarım en yakın zamanda mirasını alır şöyle bir tatile gider" dedi. İşte gerilimin perde arkası...

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, olayla ilişkisi olduğu belirlenen kişiler yakalanarak tutuklanmıştı. 'Al Sana Haber' sunucusu Seyhan Soylu, bu olayın yalnızca kişisel bir konu değil, örgütsel bir konu olduğunu söylemiş ve yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.

Ece Erken'in hakkında suç duyurusunda bulunduğu Seyhan Soylu, yeni açıklamalarda bulundu.

Soylu, Ece Erken ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun bu olaylardan önce Dubai'ye tatile gidip 60 bin dolar harcadığını söyledi.

"İFTİRA ATMIYORUM"

Seyhan Soylu konuşmasında "Ağzımdan kötü bir şey çıkmaz, kız acılı. Ben rahmetlinin söylemiş olduklarını duyurdum. İftira atmam. Ece umarım en yakın zamanda mirasını alır şöyle bir tatile gider" yorumunda bulundu.

'METRES' ÇIKIŞI OLAY OLDU

Sisi daha sonra ise imalı bir şekilde "60 bin dolara ben metres olmaya razıyım. Kendime söylemiş olduklarım kimseyi bağlar mı? Benim yaptığımı yapmayın yuva yıkmayın. Ben Ece'ye söylemiyorum bana yazan ahlaksızlara..." ifadelerini kullandı.

Ece Erken'in bu sözlere nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, neden öldü; Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş eski yönetcisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de doğdu. 27 Ocak 2022'de İstanbul Yeşilköy'de hayatını kaybetti.

Avukatlık yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok büyük firmanın hukuk danışmanlığını yürtüyordu. Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu Ece Erken ile 28 Haziran 2021 tarihinde Bodrum'da sade bir nikahla dünaevine girmişti. Ünlü avukat, 27 Ocak 2022'de Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı sunucu hayatını kaybetti. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ece Erken kimdir?

Ece Erken nereli ve kaç yaşında; 11 Mayıs 1978'de Çorlu'da dünyaya gelen Ece Erken sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs'ta Bayrak Radyo Televizyon'da başladı.

Ankara'da Radyo Vizyon'da ve Radyo Genç'te kariyerine devam ettikten sonra İstanbul'a gelerek Kral TV'de işe başladı. Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve son olarak Radyo Viva'da çalıştıktan sonra Star Tv'de televizyonculuğa adım attı.

Çeşitli kanallarda Mavi Şeker, Enbeyaz Geceler, Hayata Gülerken, Tatlım Benim gibi programlar yaptı.

2000 yılında "Nilgün" dizisinde başrolde oynadı. "Lise Defteri "adlı dizide Nil rolüne hayat verdi.

Ece Erken, 1 Eylül 2008 tarihinde Tuncer Öztarhan'la evlendi. 2009'da boşandılar. 24 Haziran 2014 tarihinde Serkan Uçar ile İzmir'de evlendi. 7 Nisan 2015'te Eymen isminde bir oğlu oldu. 22 Ekim 2015 tarihinde boşandı.

Ece Erken ve uzun zamandır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendiğini 28 Haziran 2021 tarihinde yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Seyhan Soylu'dan Ece Erken'e Şok Sözler! Duyanlar Şaştı Kaldı
Seyhan Soylu'dan Ece Erken'e Şok Sözler! Duyanlar Şaştı Kaldı
Seyhan Soylu'dan Ece Erken'e Şok Sözler! Duyanlar Şaştı Kaldı

YORUMLAR
500

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Seyhan Soylu, Ece Erken, Radyo, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Seyhan Soylu'dan Ece Erken'e Şok Sözler! Duyanlar Şaştı Kaldı - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
12:01 Pişkinliğin bu kadarı! Firari kadının yakalanınca "Hangi kanalda çıkacağız?" diye sordu!
10:46 Her yere Nazlı adındaki keçisiyle giden Aydın Erol: 3 çocuğum öldü, Nazlı'yı evladım gibi seviyorum
11:16 Kaşla göz arasında çalışır haldeki otomobili çaldılar! Parçalanmak üzereyken ekipler tarafından bulundu
11:35 11 CHP'li büyükşehir belediye başkanından "akaryakıt, elektrik, su, doğalgaz" zammı tepkisi: Belediyelere farklı tarife uygulansın!
11:34 Eşiyle tartışan adamı yanlış anladılar! Eşi bayılınca sokakta tekme tokat dayak yedi
11:31 8 Şubat 2022 Salı günü altının gramı 798 lira seviyesinden işlem görüyor
11:30 Alpaslan'ın neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı!
11:27 Kadın yolcu, uçakta cinsel içerikli film izleyen adama tepki gösterdi!
11:21 Şahan Gökbakar'dan bugün grevde olan hekimlere destek!
11:19 Hükümlü uzağa kaçmamış! Evinin havalandırma boşluğunda yakalandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 12:12:25. #1.11#
SON DAKİKA: Seyhan Soylu'dan Ece Erken'e Şok Sözler! Duyanlar Şaştı Kaldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement