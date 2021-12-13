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Şeyma Subaşı'ndan olay Mohammed Alsaloussi paylaşımı - Son Dakika

Şeyma Subaşı'ndan olay Mohammed Alsaloussi paylaşımı

13.12.2021 13:09
Şeyma Subaşı'ndan olay Mohammed Alsaloussi paylaşımı

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, bir süredir İstanbul'da ailesiyle zaman geçiriyor. Sevgilisinden ayrı düşen Subaşı'nın son paylaşımı olay yarattı. İşte detaylar...

Yaşadığı lüks ve eğlenceli hayatıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkisine doludizgin devam ediyor. Son olarak birlikte gittikleri Las Vegas tatilinin ardından İstanbul'a gelen Subaşı ailesiyle vakit geçiriyor.

Şubaşı, sevgilisinden ayrı kalınca Alsaloussi ile çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Instagram hesabında 3,1 milyon takipçisi bulunan fenomen, sevgilisinden evlilik teklifi aldığı gün çekilen bir fotoğrafını, duygusal bir yazının yer aldığı başka bir fotoğrafla birlikte peş peşe takipçilerinin takipçilerinin beğenisine sundu.

"BU ŞİMDİYE KADAR HİSSETTİĞİM EN YOĞUN ŞEY"

Gönderisine "İkiz alevi" notunu düşen Subaşı'nın paylaştığı yazıda, şu ifadeler yer aldı:

"Her şey farklı hissettiriyor, farklı görünüyor ve farklı. Bağlantı o kadar güçlü ve yoğun ki seni korkutabilir bile...Ama onu görmezden gelemezsin. Onun etrafında canlanırsın ve deneyimlediğin tutku neredeyse deliliğin eşiğine gelene kadar kontrolden çıkar. Bu şimdiye kadar hissettiğim en yoğun şey... Şimdi farklı bir şekilde nefes alıyorsun ve içindeki her hücre yanıyor, ama bu yine de sana hiç bilmediğin bir tür huzur getiriyor. Tüm dünyan sarsıldı ve yine de evdesin..."

Subaşı'nın 47 binden fazla beğeni alan karesine, sevgilisinden de yorum gecikmedi. Alsaloussi, 31 yaşındaki fenomene "Seninleyken evdeyim" sözleriyle yanıt verdi.

Şeyma Subaşı'ndan olay Mohammed Alsaloussi paylaşımı
Şeyma Subaşı'ndan olay Mohammed Alsaloussi paylaşımı
Şeyma Subaşı'ndan olay Mohammed Alsaloussi paylaşımı

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı'ndan olay Mohammed Alsaloussi paylaşımı - Son Dakika Magazin


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