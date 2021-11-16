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Şeyma Subaşı'ndan eski eşi Acun Ilıcalı'ya şok sözler! - Son Dakika

Şeyma Subaşı'ndan eski eşi Acun Ilıcalı'ya şok sözler!

16.11.2021 11:29
Şeyma Subaşı'ndan eski eşi Acun Ilıcalı'ya şok sözler!

Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile ilgili yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya göndermede mi bulundu? İşte detaylar...

Yaşadığı renkli hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yeniden barıştı. Bir süredir Miami'de olan Subaşı kızı Melisa ile ilgili yaptığı paylaşımlarla olay oldu.

Subaşı önce bir paylaşıp yapıp "Melisa 8 sene önce Miami'de doğdu. O zaman neden annesinin bir tanecik meleği Melisa Miami'de annesi ile beraber yaşayamasın. Kararı tek başına veremiyorsun işte" yorumunda bulundu.

SORUN MU YAŞIYORLAR?

Şeyma Subaşı'nın bu açıklaması eski kocası Acun Ilıcalı ile sorun yaşadığı iddialarını beraberinde getirdi.

"KIZIM BENİMLE YAŞAMALI"

Subaşı daha sonra yeni bir açıklama yaparak "Her evladın yeri annesinin yanıdır. Seçimlerinden dolayı ait olduğu yerde yaşıyorsa anne, kızı da yanında yaşamalıdır. Olayların derinine inince bir kaç saat daha anlatmak gerekir gerek yok. Melisa bence de benim yanıma gelmeli. Miami'de burada okula gidebilir. Kızımı pozitif ve mutlu büyütebilirim. Ben burada aile kurmayı tercih ediyorsam benim kızım da benim yanımda olmalı, benimle yaşamalı" dedi.

Melisa Ilıcalı bir süredir babasıyla birlikte İstanbul'da yaşıyordu.

"ÇOCUĞUNA BAĞLI BİR ANNE"

Acun Ilıcalı daha önce yaptığı bir açıklamada "Melisa'nın bu enerjisini ve neşesini Şeyma'dan aldığını düşünüyorum. Şeyma'nın çok iyi bir anne; çocuğuna bağlı, tutkulu olduğunu düşünüyorum. Her dakika FaceTime'dan bağlanarak konuşuyorlar. Biz ayrılmış olabiliriz ama burada mühim olan o çocuğun geleceği ve mutluluğu. İkimizde bu özeni gösteriyoruz" demişti.

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, 26 Kasım 2018'de tek celsede boşanmıştı.

Şeyma Subaşı'ndan eski eşi Acun Ilıcalı'ya şok sözler!
Şeyma Subaşı'ndan eski eşi Acun Ilıcalı'ya şok sözler!
Şeyma Subaşı'ndan eski eşi Acun Ilıcalı'ya şok sözler!
Şeyma Subaşı'ndan eski eşi Acun Ilıcalı'ya şok sözler!
Şeyma Subaşı'ndan eski eşi Acun Ilıcalı'ya şok sözler!

Mohammed Al Saloussi, Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı, Subaşı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı'ndan eski eşi Acun Ilıcalı'ya şok sözler! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Şeyma Subaşı'ndan eski eşi Acun Ilıcalı'ya şok sözler! - Son Dakika
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