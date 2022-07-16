Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı Herkesin İçinde Kavga Etti İddiası - Son Dakika
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Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı Herkesin İçinde Kavga Etti İddiası

16.07.2022 21:00
Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı Herkesin İçinde Kavga Etti İddiası

Medya patronu, televizyoncu Acun Ilıcalı ile eski eşi Şeyma Subaşı'nın kızlarının velayeti ve nafaka ücreti nedeniyle Bodrum'daki Maçakızı isimli mekanda tartıştığı, Şubaşı'nın sesini yükselttiği iddia edildi.

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barıştığı konuşulan Şeyma Subaşı, Bodrum'da görüntülenmişti. Şeyma Subaşı, geçtiğimiz mart ayında Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığını duyurmuştu. Daha önce de ayrılıp barışan çiftten Subaşı, "Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip, saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık." açıklamasını yapmıştı.

Ancak çiftin yeniden barıştığı hatta Paris'te tatil yaptığına ilişkin haberler basına yansıdı. Alsaloussi ile Subaşı'nın kızı Melisa'ya ait olduğu ileri sürülen bazı fotoğraflar da sosyal medyada paylaşıldı.

Çıkan iddialar karşısında suskunluğunu koruyan Şeyma Subaşı, önceki gün arkadaşlarıyla Bodrum'da görüntülendi. Dostlarıyla tekne turuna çıkan Subaşı, Cennet Koyu'nda objektiflere takıldı. Subaşı'nın yanında Alsaloussi'nin olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz yıl Instagram hesabından kızı Melisa ile fotoğraflarını paylaşan Şeyma Subaşı, "Melisa Miami'de doğdu. O zaman neden Melisa, Miami'de annesiyle beraber yaşamasın" demişti. Paylaşımıyla kısa sürede gündem olan Subaşı, bir video yayınlayarak "Her evladın yeri annesinin yanıdır" ifadelerini kullanmıştı. Subaşı kararı tek başına verememekten yakınmıştı.

Subaşı'nın bu açıklaması eski eşi Acun Ilıcalı ile sorun yaşadığı iddialarını beraberinde getirdi. Subaşı daha sonra yeni bir açıklama yaparak şunları söylemişti: "Her evladın yeri annesinin yanıdır. Seçimlerinden dolayı ait olduğu yerde yaşıyorsa anne, kızı da yanında yaşamalıdır. Olayların derinine inince bir kaç saat daha anlatmak gerekir, gerek yok. Melisa bence de benim yanıma gelmeli. Miami'de burada okula gidebilir. Kızımı pozitif ve mutlu büyütebilirim. Ben burada aile kurmayı tercih ediyorsam benim kızım da benim yanımda olmalı, benimle yaşamalı."

BU SEFER HERKESİN İÇİNDE TARTIŞTILAR

Muğla'nın tatil gözdesi Bodrum'da ünlülerin uğrak mekanı olan ve her yaz hesaplarıyla olay olan Maçakızı'nda Subaşı ve Acun Ilıcalı buluştu.

İddiaya göre Ilıcalı ve Subaşı herkesin içinde Melisa'nın velayeti ve nafaka konularında tartıştı. Subaşı'nın, Ilıcalı'ya sesini yükselttiği öne sürüldü. Yaşananların ardından Ilıcalı mekanı terk etti.

Subaşı, kendisine Instagram üzerinden ulaşan muhabirlerin "kavga" ile ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.

Ilıcalı ve Subaşı cephelerinden henüz bir açıklama yapılmadı.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı Herkesin İçinde Kavga Etti İddiası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı Herkesin İçinde Kavga Etti İddiası - Son Dakika
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