Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi - Son Dakika
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Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi
30.06.2025 13:45
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Yurt dışında yaşamını sürdüren ve zaman zaman Türkiye'ye gelen Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Uzun süredir manken Marlon Teixeira ile aşk yaşayan Subaşı, bu kez kırmızı bikinisiyle verdiği ayna pozu ile gündeme geldi.

Yurt dışında yaşamını sürdüren ve zaman zaman Türkiye'ye gelen Şeyma Subaşı, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Uzun süredir Brezilyalı model Marlon Teixeira ile aşk yaşayan Subaşı, özel hayatını da hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmiyor.

Gerek sevgilisiyle romantik kareleri gerekse günlük yaşamından kesitlerle gündeme gelen sosyal medya fenomeni, bu kez ayna karşısında verdiği kırmızı bikinili pozu ile dikkatleri üzerine çekti. Fit görüntüsü ve belirgin karın kaslarıyla beğeni toplayan Subaşı'nın paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Yıllardır sağlıklı beslenme ve düzenli sporu yaşam biçimi haline getiren Subaşı, formunu koruma konusundaki istikrarıyla da biliniyor. Takipçileri tarafından "motivasyon kaynağı" olarak yorumlanan Subaşı'nın son paylaşımı, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

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Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Osman A:
    Karın kasını bilmem ama kasıkla karın arası baya kas yapmış. 5 3 Yanıtla
  • Aslı A:
    Benim anlamadığım insan oğlu neden ölümden cehennem azabından korkmaz günah olduğunu bile bile çünkü her nefis ölümü tadacaktır 3 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    yamulur gider bu 0 0 Yanıtla
  • Adam:
    Tek derdimiz de sendin. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi - Son Dakika
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