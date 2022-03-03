Şeyma Subaşı'ndan Olay Paylaşım! - Son Dakika

Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkisine doludizgin devam ediyor.

Subaşı, son olarak Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Siyah mayosuyla objektif karşısına geçen 31 yaşındaki bir çocuk annesi fenomen isim, yeni karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

"HİKAYENİ NASIL DEĞİŞTİRİRSİN?"

Sosyal medya hesabında 3,1 milyon takipçisi bulunan Subaşı, merdivenlerde geri köprü hareketi yaptığı anlarda çekilen pozunu, "Hikayeni nasıl değiştirirsin? Farklı bir bakış açısından bakarak..." notuyla yayınladı.

BİZ BÖYLE BAKSAK HAYATIMIZ TEPETAKLAK OLURDU!

Fit fiziğiyle dikkat çeken Subaşı'nın paylaşımına, kısa sürede 48 binden fazla beğeni gelirken; takipçileri tarafından "Hayata bakış açınız çok hoşmuş", "Biz böyle baksak hayatımız iyice tepetaklak olurdu" ve "Rönesans tablosu gibi" yorumlar yapıldı.