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Şeyma Subaşı, sevgilisi ile öpüştüğü anları sosyal medyadan paylaştı - Son Dakika

Şeyma Subaşı, sevgilisi ile öpüştüğü anları sosyal medyadan paylaştı

02.01.2022 19:11

Şeyma Subaşı, Mısırlı iş adamı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile dans ederken uzun uzadıya öpüştüğü anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı çalkantılı ilişkiyle magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, yeni yıla girerken doyasıya eğlendi. Ünlü isim, o görüntüleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

DOYASIYA ÖPÜŞTÜĞÜ ANLARI PAYLAŞTI

Sevgilisiyle dans ettiği anları da hikaye kısmından paylaşan Şeyma Subaşı'nın uzun uzun öpüştükleri anı videoya kaydetmesi dikkatlerden kaçmadı.

Geceden fotoğraflar da paylaşana ünlü fenomen, "Sana aşığım! Biliyorum ben hiç kimseyim, ama ben her şeyim! Seni görüyorum, seni derinden hissediyorum, sana sarılıyorum... Sadece 'yeni yılın kutlu olsun'dan çok daha fazlası... Herkesin kendi gerçek değerini anlamasını diliyorum... Ve çok daha fazlasını." ifadelerini kullandı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Subaşı'nın paylaşımlarına takipçileri de büyük ilgi gösterdi. Söz konusu paylaşım kısa sürede 17 bin kişi tarafından beğenildi.

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Mohammed Alsaloussi, Şeyma Subaşı, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı, sevgilisi ile öpüştüğü anları sosyal medyadan paylaştı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Şeyma Subaşı, sevgilisi ile öpüştüğü anları sosyal medyadan paylaştı - Son Dakika
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