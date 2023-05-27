Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'in yatak sahnesi olay yarattı! İnternete özel yayınlanan video milyonlar izlendi

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı ve Beril Pozam'ın paylaştığı Yalı Çapkını dizisi dün akşam 34. bölümüyle ekrana geldi. Abisi Fuat'ın ölümüyle yıkılan Ferit, severek boşandığı eski eşi Seyran ile romantik bir gece geçirdi.

SEYRAN VE FERİT BİRLİKTE OLDU

Fuat'ın ölümü başta Ferit olmak üzere herkesi derinden etkiledi. Saffet Ağa ve ailesi de dahil herkes taziye için bir araya geldi. Fuat'ın ölümünden dolayı perişan bir halde olan Ferit, Tarık'ı cenazede görünce öfkeden deliye döndü. Seyran ise Ferit'i bırakmamakta kararlı olunca gece yarısı balkondan odasına girdi. Severek boşanmak zorunda kalan Ferit ve Seyran gece birlikte oldu.

YATAK SAHNESİ İNTERNETE ÖZEL OLARAK YAYINLANDI

Ferit ve Seyran'ın yatak sahnesinin bir kısmı televizyonda yayınlanırken uzun versiyonu da internete özel olarak YouTube'da yayınlandı. Ferit ve Seyran arasından cüretkar yatak sahnesi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken video 8 saat içerisinde 2,2 milyondan fazla görüntülendi.

FERİT TEHDİT MESAJI ALDI

Öte yandan Gülgün'ün ise Orhan'a olan öfkesini yenemez. Ferit, Fuat'ın mezarını ziyaret ettiğinde bir tehdit mesajı aldı. Halis Ağa, uzun bir aradan sonra Hattuç'a ördüğü duvarları indirdi. Kazım ise Suna'yla ilgili evlilik planını uygulamaya koyarken, Seyran'ı da Gaziantep'e götürme kararı alır.