Sezen Aksu, haddini bilmesi istenen dakikalarda Ankara'ya mesaj göndermiş: İlk günahı yazmıştım!

Okan Müderrisoğlu, 'Sezen Aksu... Ve duyduğum o mesaj...' başlıklı yazısında şunları yazdı:

"Sezen'in haddini bilmesi istenen dakikalarda, yapımcısı ile temasa geçilir. 4 yıl önceki bir parçanın bugünlerde toplumsal gerilimi tetiklemesi üzerine, yapımcı aracılığıyla Ankara'ya şu mesaj gelir:

'Kutsallar noktasındaki hassasiyetim ve duruşum bellidir!'

Gayet net ve güzel bir özet aslında... Sadece ve sadece, 'ilk günaha işaret edildiği' de o mesaja eklenir.

Erdoğan, Sezen Aksu konusunda neden geri adım attı?Erdoğan, Sezen Aksu konusunda neden geri adım attı?

Sonrasında... Cumhurbaşkanımızın sergilediği duruş da mühimdir. Dine ve dince kutsal sayılan değerlere dil uzatanlara duyduğu tepkidir dışa vuran... Zamanlama olarak Aksu ve şarkısı da bu geniş değerlendirmenin kapsama alanına girmiş gibi gözükse de Sn. Cumhurbaşkanı, her türden ayrışmaya ve spekülasyona kendi zaviyesinden son noktayı koyar."