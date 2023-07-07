Sezen Aksu'nun yalısına zorla girmeye çalışan hayranı sınırdışı edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Sezen Aksu'nun yalısına zorla girmeye çalışan hayranı sınırdışı edildi

Sezen Aksu'nun yalısına zorla girmeye çalışan hayranı sınırdışı edildi

07.07.2023 20:14

Sezen Aksu'nun Beykoz Kanlıca'daki yalısına Azerbaycan uyruklu bir hayranı zorla girmeye çalıştı. Güvenlik görevlileri tarafından engellenen kadın, polis tarafından gözaltına alındı ve sınır dışı edildi.

SEZEN Aksu'nun Beykoz Kanlıca'daki yalısına Lale Arif M. (47) isimli Azerbaycan uyruklu hayranı zorla girmeye çalıştı. Lale Arif M'nin olaydan sonra sınırdışı edildiği öğrenilirken, kadının kapıya dayandığı ve görevlilire zorluk çıkardığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sezen Aksu'nun Beykoz Kanlıca'daki yalısında meydana geldi. Lale Arif M. isimli bir kadın gece 02.00 sıralarında Aksu'ya ait yalının zilini çaldı. Kapıdaki güvenlik görevlileri Lale Arif M.'nin içeri girmesine engel olmaya çalıştı. Ancak kadın güvenlik görevlilerine direnerek içeri girmek için kapıyı zorladı. Bunun üzerine görevliler polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, Lale Arif M.'yi gözaltına aldı. İşlemleri için emniyete götürülen Lale Arif M.'nin daha önce de Sezen Aksu'nun kapısına dayandığı ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Sezen Aksu, Azerbaycan, Kanlıca, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sezen Aksu'nun yalısına zorla girmeye çalışan hayranı sınırdışı edildi - Son Dakika


Son Dakika
19:48 Maaş artışından tatmin olmayan memurlar sokağa indi: Rakamlar yeniden hesaplansın
19:44 Maaş artışından tatmin olmayan memurlar sokağa indi: Rakamlar yeniden hesaplansın
19:42 Bakan Fidan, Kırım Tatar Türklerinin lideri Mustafa Kırımoğlu ile görüştü
19:37 Bakanlığın Hakan Fidan ve Mustafa Kırımoğlu görüşmesinden paylaştığı fotoğraf gündem oldu! Herkes bir sorunun cevabını arıyor
19:26 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan Zamlara Tepki
19:22 Ali Babacan'dan iktidara zam tepkisi! 10 maddelik bir uyarı listesi yayımladı
17:40 İstanbul'da Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı
17:35 AKOM saat verdi! Sıcakların ardından İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor
17:30 Kamunun ödenek ihtiyaçlarını karşılayacak 1,1 trilyon TL'lik ek bütçe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu
17:25 Son Dakika: Kamu idarelerin ihtiyaçlarını karşılayacak 1.1 trilyonluk ek bütçe Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2023 20:32:32. #1.12#
SON DAKİKA: Sezen Aksu'nun yalısına zorla girmeye çalışan hayranı sınırdışı edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement