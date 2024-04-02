Boşandığı eşi Gerard Pique'den iki erkek çocuğu bulunan Grammy ödüllü şarkıcı Shakira, Margot Robbie ve Ryan Gosling'in büyük ilgi gören filmini "iğdiş edici" olarak damgaladı.
Allure'a konuşan 47 yaşındaki ünlü isim, "Çocuklarım bunun iğdiş edici olduğunu hissettiler. Ben de bir dereceye kadar katılıyorum. İki erkek çocuk yetiştiriyorum. Kadınlara saygı duyarken kendilerini de güçlü hissetmelerini istiyorum."
"Erkeklerin erkek olma olanaklarını elinden almadan kadınları güçlendirmeye, aynı zamanda koruma ve sağlamaya çalışan pop kültürünü seviyorum. Kadınlara, kadınlığımızı kaybetmeden her şeyi yapabileceğimize dair güven vermeye inanıyorum" dedi.
Ünlü şarkıcı sözlerine, "Erkeklerin toplumda bir amacı olduğunu, kadınların da başka bir amacı olduğunu düşünüyorum. Birbirimizi tamamlıyoruz ve bu tamamlayıcılığın kaybolmaması gerekiyor." diye ekledi.
Son Dakika › Magazin › Shakira, Margot Robbie ve Ryan Gosling'in filmini 'iğdiş edici' olarak nitelendirdi - Son Dakika
Türk sinemasının ünlü ismi Türker İnanoğlu, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Gazeteci Cüneyt Özdemir, İnanoğlu'nun hastaneye kaldırıldığını duyurdu ve sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yapacağını belirtti. Ancak İnanoğlu'nun eski eşi Filiz Akın, sosyal medya üzerinden vefat ettiğini açıkladı.
Türk sinemasının önemli isimlerinden Türker İnanoğlu, uzun süredir rahatsızlık yaşadığı hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İnanoğlu'nun vefatıyla ilgili büyük bir üzüntü duyduğunu belirterek, merhumaya Allah'tan rahmet diledi.
Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu hayatını kaybetti. Vefat haberini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada "Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti." dedi.
Türk sinemasının yeni Aziz Nesin uyarlaması olan 'Mucize Aynalar'ın galasına Meltem Cumbul, Enis Arıkan, Gökçe Bahadır-Emir Ersoy gibi ünlü isimler katıldı. Filmin ekibi, izleme öncesi basının sorularını yanıtladı ve heyecanlarını paylaştı. Tolga Örnek, Cengiz Bozkurt, Boran Kuzum, Şebnem Bozoklu, Zerrin Sümer ve Eren Demirbaş, film hakkında düşüncelerini paylaştı. 'Mucize Aynalar', 5 Nisan'da vizyona girecek.
Ünlü yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı. İnanoğlu'nun damadı gazeteci Cüneyt Özdemir, "Türker İnanoğlu hayatını kaybetti" şeklindeki iddialara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kendisi hayatta, yaşıyor. Lütfen aile bireyleri dışındaki haberlere itibar etmeyiniz." ifadelerini kullandı.
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni bir özellik getiriyor. WhatsApp'ın 24.7.10.71 kodlu iOS beta sürümünde ortaya çıkan bu özellik sayesinde, kullanıcılar durum paylaşımlarında diğer kişileri etiketleyebilecek. Instagram hikayelerinde mevcut olan bu özellik, WhatsApp'ta şimdiye kadar bulunmuyordu. Diğer kullanıcılar etiketleri göremeyecek ve bahsetmeler durum güncellemeleri altında da görülmeyecek. WhatsApp, yeni özelliği hakkında henüz bir açıklama yapmadı ancak bu özelliğin kullanıcıların belirli kişilerle etkileşimini artırması bekleniyor.
Şevket Çoruh'un ev sahipliği yaptığı geceye Müjdat Gezen, Mustafa Alabora, Kandemir Konduk gibi tanınmış isimler katıldı. Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri'nde Senan Kara Tutumluer, Serkan Keskin, Hakan Tabakan ve Volkan Sarıöz ödüllendirildi.
Havaların ısınması ve doğanın yeniden canlanmasıyla birlikte, bahar mevsimi bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Alerjik reaksiyonlar, alerjik rinit, alerjik konjonktivit ve alerjik astım gibi durumlar baharın gelmesiyle birlikte artış gösteriyor. Alerjenlerden mümkün olduğunca uzak durulması, ev ve araçların iyi havalandırılması, maske kullanımı, burun yıkama ve uygun tedaviler önemli önlemler arasında yer alıyor. Ayrıca, C vitamini alımı, yeterli su tüketimi, omega-3 kaynaklarına yönelme, sebze ve meyve ağırlıklı beslenme, stres yönetimi, az ve sık yemek, bol su tüketimi gibi yaşam tarzı düzenlemeleri de bağışıklık sistemini desteklemek için önemli. Bahar hastalıklarının uzaması durumunda doktora başvurulması gerekiyor.
Kate Middleton'ın kanser olduğunu duyurduğu video, dünya gündemini meşgul ediyor. Video hakkında sahte olduğu iddiaları ve Middleton'ın sağlık durumunun şeffaf olmadığı eleştirileri ortaya çıktı. Ancak video, aslında bir 'sızıntı' olduğu ve hızla bir açıklama yapılması gerektiği teorisini destekler nitelikte. Bu durum, videoya yapay zeka ile hazırlandığına dair spekülasyonları artırdı.
Sizin düşünceleriniz neler ?