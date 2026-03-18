Shakira'yı küplere bindiren hareket: Seni görüyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Shakira'yı küplere bindiren hareket: Seni görüyorum

Haberin Videosunu İzleyin
Shakira\'yı küplere bindiren hareket: Seni görüyorum
18.03.2026 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Shakira\'yı küplere bindiren hareket: Seni görüyorum
Haber Videosu

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, bir hayranının eteğinin altını uygunsuz bir şekilde çektiğini fark edince sert tepki gösterdi. "Seni görüyorum" diyerek ikaz eden şarkıcı, dans ederek sahnenin o bölümünden ayrıldı.

Shakira'nın konser sırasında yaşadığı rahatsız edici anlar gündem oldu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, sahneye yakın bir noktada bulunan bir kişinin, sanatçının eteğinin altından görüntü almaya çalıştığı görüldü.

"SENİ GÖRÜYORUM" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Videoda Shakira'nın durumu fark ettiği an dikkat çekti. Şarkıcının, ilgili kişiye dönerek "Seni görüyorum" dediği ve ardından sahnedeki performansını keserek hızlı bir şekilde alandan ayrıldığı görüldü.

ANİDEN SAHNEDEN İNDİ

Görüntülerde Shakira'nın bir anda rahatsız olduğu, kısa süre duraksadıktan sonra sahneden uzaklaştığı anlar net şekilde yer aldı. Olayın ardından konserin akışının değiştiği ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı ifade edildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Yaşananlar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, sanatçının maruz kaldığı davranışı sert şekilde eleştirirken, sahne güvenliğinin artırılması gerektiği yönünde yorumlar yaptı.

Magazin, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Magazin Shakira'yı küplere bindiren hareket: Seni görüyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 10:27:29. #7.12#
SON DAKİKA: Shakira'yı küplere bindiren hareket: Seni görüyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.