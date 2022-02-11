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"Shining Stars Awards" Türkiye'nin Parlayan Yıldızları Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

"Shining Stars Awards" Türkiye'nin Parlayan Yıldızları Ödülleri sahiplerini buldu

11.02.2022 16:10
"Shining Stars Awards" Türkiye'nin Parlayan Yıldızları Ödülleri sahiplerini buldu

"Shining Stars Awards" Türkiye'nin Parlayan Yıldızları Ödül Töreni görkemli bir organizasyonla sahiplerini buldu.

"Shining Stars Awards" Türkiye'nin Parlayan Yıldızları Ödül Töreni görkemli bir organizasyonla sahiplerini buldu.

"Shining Stars Awards" Türkiye'nin Parlayan Yıldızları Ödül Töreni sunuculuğunu Ece Gürsel ve Mert Palavaraoğlu'nun üstlendiği gecede sahiplerini buldu. Organizasyonda; müzik, sanat, iş ve cemiyet dünyasından birçok başarılı isme ödülleri verildi.

Gecede 'En iyi çocuk oyuncu ödülü' Netflix'te yayınlanan Fatma dizisinde Oğuz karakteriyle gösterdiği başarılı performansla Mustafa Konak'ın oldu. Aynı diziyle daha önce "Life and Beauty Awards'da yine yılın en iyi çocuk oyuncusu ödülünü alan Mustafa Konak, bu ödülle birlikte, yıl içinde aynı diziyle iki kez üst üste yılın en iyi çocuk oyuncusu ödülünü alan tek çocuk oyuncu oldu.

Festival filminden de ödül bekliyoruz

Geçtiğimiz yaz çekimleri tamamlanan ve TRT ortak yapımı olan "İç Bahçe" adlı festival filminde başrol oyuncu olarak yer alan çocuk oyuncunun menajeri Ece Aytulun basın mensuplarına yaptığı açıklamada Mustafa'nın oynadığı ilk başrol filmi İç Bahçe'de ki performansını da çok başarılı bulduğunu ve Mustafa'nın bu performansıyla da ödül alacağına inandığını söyledi.

"Shining Stars Awards" töreninde; müzik onur ödülü Bahadır Tatlıöz'ün olurken başarılı sanatçı "Takvim" şarkısıyla geceye renk katarak eğlendirdi.

En iyi sunucu ödülünü Kadir Ezildi alırken Yaşam boyu meslek onur ödülleri Mahmut Tuncer ve Nuri Alço'ya verildi. Yılın şairi Ahmet Selçuk İlkan, en iyi single ödülü "Gökçe Kırgız"ın "Köz", şarkısına verildi. En iyi çıkış yapan kadın rap sanatçısı Güneş, yılın en iyi çıkış yapan rap albümü Burak King'in oldu. Yılın müzik grubu ise Enbe Orkestrası Behzat Gerçeker'in oldu. - İSTANBUL

Shining Stars Awards Türkiye'nin Parlayan Yıldızları Ödülleri sahiplerini buldu
Shining Stars Awards Türkiye'nin Parlayan Yıldızları Ödülleri sahiplerini buldu
Shining Stars Awards Türkiye'nin Parlayan Yıldızları Ödülleri sahiplerini buldu
Shining Stars Awards Türkiye'nin Parlayan Yıldızları Ödülleri sahiplerini buldu
Shining Stars Awards Türkiye'nin Parlayan Yıldızları Ödülleri sahiplerini buldu

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Ece Gürsel, Netflix, Türkiye, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin 'Shining Stars Awards' Türkiye'nin Parlayan Yıldızları Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika Magazin


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