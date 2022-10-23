Komedi programı Güldür Güldür'ün son bölümüne Kılıçdaroğlu taklidi damga vurdu! - Son Dakika
Üye Girişi

Komedi programı Güldür Güldür'ün son bölümüne Kılıçdaroğlu taklidi damga vurdu!

23.10.2022 23:43

Show TV ekranlarının sevilen programı Güldür Güldür Show'un son bölümünde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun taklidi gündem oldu. Programı izlemeye giden seyirciler bu anlar karşısında kahkahalara boğuldu.

Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen komedi programı Güldür Güldür, siyasilerin taklitlerini yapmaya devam ediyor. Daha önce yaptıkları altılı masa taklidi büyük övgü alan Güldür Güldür ekibi şimdi de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun taklidini yaptı.

GAFLARINI EKRANA TAŞIDILAR

Güldür Güldür ekibi, CHP liderinin grup toplantısını canlandırdı. Skeçte zaman zaman CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun duraksamalarına yer verildi, bu anlar izleyicilerin kahkalarıyla karşılandı.

SERT ÇIKIŞLARI DA CANLANDIRILDI

Skeçte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaman zaman yaptığı sert çıkışlar ve masaya eliyle vurduğu dakikalar da canlandırıldı. Güldür Güldür'deki Kılıçdaroğlu skeci, önümüzdeki günlerde ekranda olacak.

YORUMLAR
500
MetroPOLL Araştırma'dan ikinci tur anketi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki fark dikkat çekti MetroPOLL Araştırma'dan ikinci tur anketi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki fark dikkat çekti CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eski MHP'li Ramazan Kubat'ı danışman olarak atadı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eski MHP'li Ramazan Kubat'ı danışman olarak atadı

Kemal Kılıçdaroğlu, Güldür Güldür Show, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Komedi programı Güldür Güldür'ün son bölümüne Kılıçdaroğlu taklidi damga vurdu! - Son Dakika


Son Dakika
00:00 Alanya karşılaşmasında olanlar Mauro Icardi'yi şaşkına çevirdi: Neden hep böyle yapıyorlar!
23:52 Galatasaray'dan Alanya mücadelesi sonrası tarihi rest: Ligi bitirmeyiz
23:38 Komedi programı Güldür Güldür'ün son bölümüne Kılıçdaroğlu taklidi damga vurdu!
23:17 MetroPOLL Araştırma'dan ikinci tur anketi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki fark dikkat çekti
23:15 Galatasaray'ın maçı oynanırken yan hakemin sahaya girip yaptıkları gündem oldu
22:58 Almanya'da iklim aktivistleri 110 milyon dolarlık tabloya patates püresi attı
22:49 Silivri'de operasyon düzenlenen villada polislere ateş açıldı: Komiser yardımcısı şehit düştü
22:50 Okan Buruk, Alanya karşılaşmasının ardından canlı yayında konuştu: Savaş başladı
22:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'da gençlerle buluşmasında dikkat çeken detay! Rakiplerine böyle mesaj gönderdi
22:23 Hakem Ali Palabıyık'a sinirlenen Galatasaray taraftarından olay Ali Koç tezahüratı: Paralı köpekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2022 00:17:39. #1.13#
SON DAKİKA: Komedi programı Güldür Güldür'ün son bölümüne Kılıçdaroğlu taklidi damga vurdu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement