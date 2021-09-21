Sibel Bilgiç takipçilerini uyardı: Sayfamı hack'leyip bahis oynattılar

Bilgiç başına gelenlerini Instagram sayfasında talipçileriyle paylaştı:

"Sevgili Takipçilerim, sayfam bir kaç hafta önce Hacker'lar tarafından ele geçirildi. Bahis oynatıp, bu bahisler üzerinden yanlış banka hesapları verip benim de bu bahislerden para kazandığıma dair post'lar yollandı. Ben hiç bir şekilde takipçilerimden para veya bahis isteğinde bulunmadığım gibi hiç bir zamanda bulunmayacağım. Lütfen sosyal medyada yapılan bu gibi asılsız bahis/kumar gibi post'lara rağbet etmeyin ve en yakınınız dahi olsa yollanan linklere basmayınız. Sevgilerimle"