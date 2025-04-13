Sibel Can: Kazandığım ilk parayla 5 katlı apartman aldım - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Sibel Can: Kazandığım ilk parayla 5 katlı apartman aldım

Geniş Video İzle

Ünlü şarkıcı Sibel Can, katıldığı bir programda kazandığı ilk parayla ne aldığını açıkladı. Can, "Kazandığım ilk parayla ufak tefek şeylerin dışında, 5 katlı apartman aldım, altında dükkan da vardı. O zaman Karagümrük'te evler de ucuzdu." dedi.

13.04.2025 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katıldığı bir programda "Kazandığınız ilk parayla ne aldınız?" sorusuna yanıt veren ünlü şarkıcı Sibel Can, "5 katlı apartman aldım, altında dükkan da vardı. O zaman Karagümrük'te evler de ucuzdu." dedi.

SİBEL CAN: KAZANDIĞIM İLK PARAYLA APARTMAN ALDIM

Ünlü şarkıcı Sibel Can, İbrahim Selim'in programına konuk oldu. Can programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bodrum yerine Miami'de villa almayı tercih ettiğini söyleyen Can, kazandığı ilk parayla da ne aldığını açıkladı. Can, "Kazandığım ilk parayla ufak tefek şeylerin dışında 5 katlı apartman aldım, altında dükkan da vardı. O zaman Karagümrük'te evler de ucuzdu." dedi.

Sibel Can: Kazandığım ilk parayla 5 katlı apartman aldım

"MİAMİ'YE BAYILIYORDUM"

Öte yandan Miami sevgisiyle bilinen Sibel Can şunları söyledi: "Miami Vice. Ben onu hiç kaçırmazdım, tek izlediğim dizi diyebilirim. Bayılıyordum Miami'ye. Bir de ben sıcak, deniz seviyorum. O diziye kilitlenmiştim. Her caddesini ezbere biliyor gibiydim. O kadar çok sevdiğim bir yerdeydi. Hayal ediyordum gitmeyi.

Sibel Can: Kazandığım ilk parayla 5 katlı apartman aldım

"MİAMİ'YE GİTTİĞİM AN EV ALMAYA KARAR VERDİM"

Melisa, Engincan küçüktü. Emir daha doğmamıştı. Miami tatili fikri oluştu bende. Yine Ramazan ayında gitmiştik. Hiç yabancı değildim diziden dolayı ve ev almaya karar verdim. Daha gittiğim an ev almaya karar verdim. Dönünce de evimi seçtim aldım.

"BODRUM'DA HİÇ RAHAT EDEMEM"

Bodrum'da alacağıma, hiç rahat edemem. Bodrum'da alacağıma Miami'de alayım dedim. Bodrum'a gittim, başıma gelmeyen kalmadı. Benim babam da kızım Bodrum, Çeşme alma. Rahat edemeyeceksin. Yurt dışında derdi hep babam. Miami'ye tatile gittim ve evi aldım."

Sibel Can: Kazandığım ilk parayla 5 katlı apartman aldım
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Sibel Can, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sibel Can: Kazandığım ilk parayla 5 katlı apartman aldım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ramazan Karadogan:
    iyi de bize ne !!!!!! 20 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    gelmişsin 70 yaşına şunu aldım bunu aldım anlatıyorsun o tarafa ne götürceksin onu söyle!! 9 2 Yanıtla
  • Argan Çınar:
    çokta umurumuzda daydi gösteriş meraklısı 10 1 Yanıtla
  • MeMento Mori:
    Aferin Can Türkiye den hayır gelmez dışarıdan ev al . 4 6 Yanıtla
  • Emsal doğan:
    neyaptında ilk paranla 5 katlı apartman aldın. aklıma çok kötü şeyler geliyor))) 5 1 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    güle güle oturun Sibel hanım. (Müslüman degilim olsam alttaki nefret yorumlarindan yazardim) 1 2 Yanıtla
  • Ramazan Demirci:
    Dünya senin llsa sadece yediğin senindir, yemediğin mirasçıların. Sen yarın kafayı yastığa koy bakalım o emekler nasıl çarçur edilecrk, kavga ve nefretle. Sen hesabını vereceksin, onlar ise vur patlasın çal oynasın. 2 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    ne iş yaptıki 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üsküdar Belediyesi personel maaşlarını ödeyemedi, gerekçe SMS ile bildirildi Üsküdar Belediyesi personel maaşlarını ödeyemedi, gerekçe SMS ile bildirildi
Galatasaray’ın istediği kaleciyi Fenerbahçe kaptı Galatasaray'ın istediği kaleciyi Fenerbahçe kaptı
Türkiye, güney Asya ülkesine savaş gemisi hibe ediyor Türkiye, güney Asya ülkesine savaş gemisi hibe ediyor
Sihirli Annem’in Çilek’i Zeynep Özkaya evleniyor Düğün tarihi belli oldu Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya evleniyor! Düğün tarihi belli oldu
İBB’de üst düzey atama İBB'de üst düzey atama
Beşiktaş’a UEFA’dan kötü haber Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber
Ünlü market zincirinde satılıyor Rengine aldandığı kıymayı ikiye ayıran vatandaş şoke oldu Ünlü market zincirinde satılıyor! Rengine aldandığı kıymayı ikiye ayıran vatandaş şoke oldu
Özgür Özel ilk toplantıda Parti Meclisi’nin en genç üyelerini yanına aldı Özgür Özel ilk toplantıda Parti Meclisi'nin en genç üyelerini yanına aldı
Yargıtay Onursal Birinci Başkanvekilinin evini soydular Yargıtay Onursal Birinci Başkanvekilinin evini soydular
Binance kurucusundan dudak uçuklatan Bitcoin tahmini Binance kurucusundan dudak uçuklatan Bitcoin tahmini
CHP’de MYK belli oldu Kılıçdaroğlu’na yakın isim de listede CHP'de MYK belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isim de listede

22:21 Hulusi Belgü: Galatasaray’ın Samsun’da puan kaybedeceğini düşünmüyorduk Hulusi Belgü: Galatasaray'ın Samsun'da puan kaybedeceğini düşünmüyorduk
21:33 Dev tıbbi malzeme firması Türklab, konkordato ilan etti Dev tıbbi malzeme firması Türklab, konkordato ilan etti
20:52 Antalya’da Irak’la kritik zirve Bildiride dikkat çeken “PKK“ vurgusu Antalya'da Irak'la kritik zirve! Bildiride dikkat çeken "PKK" vurgusu
19:47 Suriye’nin kuzeyine Türkmen komutan atandı Suriye'nin kuzeyine Türkmen komutan atandı
18:52 Miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengesini öldürdü Miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengesini öldürdü
16:30 Kürsüde yumruklu saldırıya uğrayan Hasan Arat’tan ilk sözler: Arkadan saldırmaya ne denir Kürsüde yumruklu saldırıya uğrayan Hasan Arat'tan ilk sözler: Arkadan saldırmaya ne denir?
15:56 İnsanlığın öldüğünün tablosu Sürücü öldü, insanlar meyveleri araçlarına doldurdu İnsanlığın öldüğünün tablosu! Sürücü öldü, insanlar meyveleri araçlarına doldurdu
15:53 Beşiktaş Divan Kurulu’nda olay Hasan Arat konuşurken yumruklandı Beşiktaş Divan Kurulu'nda olay! Hasan Arat konuşurken yumruklandı
15:47 Mohamed Salah, Liverpool’da kalmak için dudak uçuklatan serveti elinin tersiyle itti Mohamed Salah, Liverpool'da kalmak için dudak uçuklatan serveti elinin tersiyle itti
15:41 Fenerbahçe, Galatasaray’ı devirdi Fenerbahçe, Galatasaray'ı devirdi
15:35 Ümit Besen’den miras ve vasiyet açıklaması: Her şey ayarlandı Ümit Besen'den miras ve vasiyet açıklaması: Her şey ayarlandı
15:30 Sokak ortasında eski eşini bıçaklayarak öldürdü Sokak ortasında eski eşini bıçaklayarak öldürdü
15:17 Fenerbahçe’nin hisse satışı sonrası Kurtlar Vadisi’ndeki sahne viral oldu Fenerbahçe'nin hisse satışı sonrası Kurtlar Vadisi'ndeki sahne viral oldu
15:08 Asistan Doktorlar, Müstehcen Yazışmaları Sebebiyle Görevden Uzaklaştırıldı Asistan Doktorlar, Müstehcen Yazışmaları Sebebiyle Görevden Uzaklaştırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2025 23:43:02. #7.12#
SON DAKİKA: Sibel Can: Kazandığım ilk parayla 5 katlı apartman aldım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement