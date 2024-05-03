Sibel Can, Sezen Aksu ile boyama yaparken çekilen fotoğrafını paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Sibel Can, Sezen Aksu ile boyama yaparken çekilen fotoğrafını paylaştı

Sibel Can, Sezen Aksu ile boyama yaparken çekilen fotoğrafını paylaştı

Eurovision'un 2. Yarı finalinde sahne alacak olan Sibel Can, yeni konserlerine hazırlanırken usta müzisyen Sezen Aksu ile birlikte boyama yaparken çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Can, fotoğrafın altına 'Biz boyacılar işimizi ciddiye alırız. Sezen'le bugünlerde böyleyiz' notunu düştü.

03.05.2024 01:10  Güncelleme: 01:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eurovision'un 2. Yarı finalinde sahne alacak olan Erener, son klibindeki görüntüsüyle ilgili yapılan tanınmaz hale geldiği haberlerine esprili bir şekilde cevap vermişti ve yüzünün yakın plan fotoğraflarını paylaşmıştı.

Yeni konserlerine hazırlanan Erener, usta müzisyen Sezen Aksu ile birlikte boyama yaparken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

<a class='keyword-sd' href='/sibel-can/' title='Sibel Can'>Sibel Can</a>, Sezen Aksu ile boyama yaparken çekilen fotoğrafını paylaştı

"BUGÜNLERDE BÖYLEYİZ"

Erener, fotoğrafın altına "Biz boyacılar işimizi ciddiye alırız. Sezen'im ile bugünlerde böyleyiz" notunu düştü. Fotoğrafta Sibel Algan ve Kaan Arca da yer alıyordu.

Kaynak: Magazinkolik

Sosyal Medya, Sezen Aksu, Sibel Can, Müzik, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sibel Can, Sezen Aksu ile boyama yaparken çekilen fotoğrafını paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:41 Akaryakıt sahipleri dikkat Gece yarısı benzin ve motorine zam, otogaza indirim geldi Akaryakıt sahipleri dikkat! Gece yarısı benzin ve motorine zam, otogaza indirim geldi
00:09 Trabzon’da dolmuş şoförleri, servis kiralayan üniversite öğrencilerini darbetti Trabzon'da dolmuş şoförleri, servis kiralayan üniversite öğrencilerini darbetti
23:04 Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu
21:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen CHP lideri Özel’den ilk sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen CHP lideri Özel'den ilk sözler
18:52 İşte tarihi görüşmeden detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’ye iadeiziyaret gerçekleştirecek İşte tarihi görüşmeden detaylar! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye iadeiziyaret gerçekleştirecek
00:13 Elazığ’ın Sivrice İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Elazığ'ın Sivrice İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
00:01 Görüşmedeki boş koltuk detayı Özgür Özel’in hoşuna gitmedi: Doğru bulmuyoruz Görüşmedeki boş koltuk detayı Özgür Özel'in hoşuna gitmedi: Doğru bulmuyoruz
22:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra ilk kez CHP’yi ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra ilk kez CHP'yi ziyaret edecek
21:17 Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor
21:15 Adana’da elektrikli bisiklet fabrikasında yangın Adana'da elektrikli bisiklet fabrikasında yangın
20:21 CHP lideri Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 10 bin liralık hediye CHP lideri Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 bin liralık hediye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 02:50:29. #1.12#
SON DAKİKA: Sibel Can, Sezen Aksu ile boyama yaparken çekilen fotoğrafını paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement