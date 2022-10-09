Sibel Can ve Hakan Ural'ın Oğulları Engincan Ural Sevgilisi Merve Kaya ile Evlendi

Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğulları Engincan Ural, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Merve Kaya ile nikah masasına oturdu. Bodrum'da gerçekleşen düğünde sahneye Sibel Can çıktı. Can, şarkılarını oğlu ve gelini için söyledi.

Hakan Ural ve Sibel Can'ın 30 yaşındaki oğulları Engincan Ural, evlendi. Çift, Bodrum'daki Villa Maçakızı'nda hayatlarını birleştirdi. Düğüne sanat, televizyon ve cemiyet hayatının ünlü simaları katıldı. ŞARKILAR ENGİNCAN VE MERVE İÇİN Sibel Can, oğlunun düğününde sahne aldı. Sanatçı, nikahın ardından sevilen şarkılarını oğlu, gelini ve davetliler için söyledi. Engincan Ural, geçen nisan ayında Merve Kaya'ya evlilik teklifi etmiş ve "evet" yanıtını almıştı. İKİ GECE SÜRECEK Engincan Ural ve Merve Kaya'nın görkemli düğünü iki gece sürecek. Çifti bu özel günlerinde ailelerinin yanı sıra yakın dostları da yalnız bırakmadı.

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