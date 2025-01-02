Sibel Taşçıoğlu, 'Müslüman noel kutlamaz' yorumuna yanıt verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Sibel Taşçıoğlu, 'Müslüman noel kutlamaz' yorumuna yanıt verdi

Geniş Video İzle

Son dönemde Kızılcık Şerbeti dizisindeki rolüyle gündemde olan ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu, sosyal medya hesabından yeni yıl paylaşımında bulundu. Taşçıoğlu'nun paylaşımına bir takipçisi ''Müslüman Noel kutlamaz Pembe Hanım'' yorumunu yaptı. Takipçisinin yorumuna Taşçıoğlu'nun verdiği yanıt ise dikkat çekti.

02.01.2025 08:59  Güncelleme: 09:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu, sosyal medyayı etkin kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

Taşçıoğlu, dün sosyal medya hesabından 2024'e veda, 2025'e merhaba paylaşımında bulundu. Sibel Taşçıoğlu paylaşımında "Hoşça kal 2024... 2025 herkes için mutluluk ve sağlık getirsin... Ormanların yakılmadığı, hayvanların katledilmediği, kadınların öldürülmediği, çocukların acı çekmediği bir dünyada geçirelim 2025'i..." ifadelerini kullandı.

Sibel Taşçıoğlu, 'Müslüman noel kutlamaz' yorumuna yanıt verdi

TAKİPÇİSİNE OLAY YANIT

Taşçıoğlu'nun paylaşıma bir takipçisi "Selamün kavlen Müslüman Noel kutlamaz Pembe Hanım" yorumunda bulundu. Taşçıoğlu da bu yoruma kayıtsız kalamadı ve takipçisine "Umarım yeni yıl ayrıştırılmadığımız bir yıl olur. Noel 25 Aralık, bugün ayın 31'i. Ben de Pembe değilim." yanıtını verdi.

Sibel Taşçıoğlu'ndan 'Müslüman noel kutlamaz' yorumuna olay yanıt
Sibel Taşçıoğlu, \'Müslüman noel kutlamaz\' yorumuna yanıt verdi

Kızılcık Şerbeti, Sibel Taşçıoğlu, Sosyal Medya, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Medya, Noel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sibel Taşçıoğlu, 'Müslüman noel kutlamaz' yorumuna yanıt verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Emrah Erden:
    sizene herkes istediğini kutlar. 136 144 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    bu konuda sizden herdaim ayrışacağız... 151 72 Yanıtla
  • Burhan Erdoğan:
    Bu sanatçı müsveddeleri anca kendilerini kaldırırlar 97 100 Yanıtla
  • Ankara null:
    kutlarrrrr 47 98 Yanıtla
  • İsmail Sel:
    cokta onemlisin 69 45 Yanıtla
  • Mustafa Sincar:
    haklısınız 7/24 cübbeli çıksın yanmaz kefen satsın size 59 48 Yanıtla
  • Vatanperver adam:
    bugün müslümanlar için regaib kandili kim kutlayacak bara pavyona diskoya gidenlerin kaçı camiye gidecek REGAİP KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN 72 25 Yanıtla
  • Hasan Bayram:
    Noel le yılbaşini kariştiriyorlar Noel 24 25 arlik İsa peygamberin doğum günü kabul ediyorlar yılbaşı başka bişey hep kariştiriyorlar 67 27 Yanıtla
  • yağız spotcu:
    bunları ekrana asla cıkarmayacaksın özellikle ögle kusaklarını muge anlı dahıl 26 45 Yanıtla
  • Bayram Demirkan:
    neresi olay bu yanıtın 16 23 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:59 DEM Parti heyeti ile Bahçeli arasındaki görüşme başladı DEM Parti heyeti ile Bahçeli arasındaki görüşme başladı
14:05 İsrail ordusunda intihar vakalarında büyük artış İsrail ordusunda intihar vakalarında büyük artış
14:01 ABD, Suriye’nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
13:29 Derin devlet Trump’ın peşinde mi Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti
12:53 Cenaze törenine damga vuran an Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
23:17 Filistin, Al Jazeera’nin yayınlarını durdurdu Filistin, Al Jazeera'nin yayınlarını durdurdu
22:59 Komedyenden skandal sözler: Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor Komedyenden skandal sözler: Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor
22:55 Las Vegas’ta Trump’ın otelinin önünde patlama Las Vegas'ta Trump'ın otelinin önünde patlama
22:15 İşte ABD’deki saldırının başlangıç anı İşte ABD'deki saldırının başlangıç anı
22:13 Suudi Arabistan’da 6 İran vatandaşı idam edildi Suudi Arabistan'da 6 İran vatandaşı idam edildi
21:54 Bilal Erdoğan’dan tv100’e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır Bilal Erdoğan'dan tv100'e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır
21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:18 Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 15:27:13. #1.13#
SON DAKİKA: Sibel Taşçıoğlu, 'Müslüman noel kutlamaz' yorumuna yanıt verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.