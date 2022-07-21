Şiddet Açıklaması Sonrası Bomba Gelişme!

7 yıllık sevgilisi Feyza Çıpa'dan ayrılan Kutsi geçen yıl başrolünü oynadığı "Benim Adım Melek" dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker'le Gaziantep'te sessiz sedasız evlenmişti. Merak konusu olan bu evlilik cephesinde şok bir gelişme yaşandı.

Sibel Ülker sosyal medya hesabından şiddete uğradını açıkladı.

"BAZI İNSANLAR GERÇEK HAYATTA DAHA İYİ OYUNCU"

Ülker sosyal medyada takipten de çıktığı Kutsi'yle ilgili açıklamasında şu satırlara yer verdi:

"Bir yılı aşkın süredir çocuklarımla beraber gördüğüm psikolojik şiddet ve manipülasyonların hepsini zamanı geldiğinde tek tek açıklıyor olacağım. Şu an söyleyeceğim tek şey; bazı insanlar gerçek hayatta daha iyi oyuncu ve o maskelerin altına hiç bilmediğiniz yüzleri var."

"YAPTIĞIM PAYLAŞIM YANLIŞ ANLAŞILDI"

Kutsi'nin konuyla ilgili sessizliğini korumasının ardından Sibel Ülker'den yeni bir paylaşım daha geldi.

Yanlış anlaşıldığını söyleyen Sibel Ülker, "Dün yaptığım paylaşım tamamen yanlış anlaşılmıştır. Paylaşımımda sevgili eşim Kutsi'nin ismi geçmemiştir. Kendisiyle boşanmamız söz konusu değildir. Konu zaten Kutsi ile evli olduğum için etraftan yapılan manipüle ve baskılarla alakalıdır.

Yüzlerinde bir maskayle bana oyunculara taş çıkaran performans sergileyip arkamdan çevrilen işlerdir. Gizli olan Instagram sayfamdan yaptığım bu paylaşım böyle yorumlanarak yayımlanmasına ve gündemi meşgul etmesine üzüldüm" ifadelerini kullandı.

KUTSİ KİMDİR?

Ahmet Kutsi Karadoğan veya tanınan adıyla Kutsi (d. 16 Mart 1973, Malatya), Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı ve dizi oyuncusu. İsmini Türk şair Ahmet Kutsi Tecer'den almıştır.

Kutsi, 16 Mart 1973 tarihinde Malatya'da dünyaya geldi. Anne adı Hatice, baba adı Şinasi'dir. Lise yıllarında yakın çevresinin "Sesin güzel" uyarılarını önemseyen ve şan dersi alan Kutsi, 2000 yılında Erol Köse Production tarafından ilk albümü "Aşk Payını Aldı"yı çıkararak büyük bir unvan kazandı. Uzun bir ara veren ve bu arada çok iyi şarkılar yapan Kutsi, 2005 yılında Erol Köse Production tarafından "Sana Ne" albümünü çıkarttı.

Bir kız kardeşi olan Kutsi, Ayrancı Anadolu Lisesi'ni bitirmiştir. Mimarlığı yarıda bırakmıştır.

Kutsi oyunculuğuyla da kendini kanıtladıktan sonra 8 yıldır birlikte olduğu Sinem Bayraktutar ile 30.08.2008 tarihinde evlendi. Kutsi'nin 24.09.2009 tarihinde kızı "Ceylin Ada" dünyaya geldi.

Cengiz Kurtoğlu'nun da büyük desteğini alan Kutsi, Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor albümünde "Duvardaki Resmin" şarkısı ile sesini daha da duyurmaya başlamış ve kolay kolay unutulmayacağını göstermiştir.

Meslek olarak sadece müzisyenlik değil aynı zamanda oyunculuğu da seçen Kutsi 2006 yılında Doktorlar dizisi ile oyunculuğa ilk adımını atmış ve çok büyük bir başarı yakalamıştır. Doktorlar dizisi bittikten bir süre sonra Kahramanlar dizisi ile yeniden ekranlarda olan Kutsi, 2010 yazında Doktorlar'ın tekrarları çok izlenip ve seyirciler tarafından yeniden başlamasının istenmesi üzerine 3 Aralık 2010 tarihinde dizi yeniden ekranlara geri dönmüştür ve yine çok büyük bir seyirci kitlesi yakaladı ve 2011 yılında 97. bölümü ile sona erdi.

Profesyonel müzisyenlik kariyeri olan Kutsi 5 albüm çıkarmış ve hep hit parçalarıyla çok konuşulmuştur. "Sana Ne, Bomboşum Buralarda, Ağlama Kalbim, Aşkın Gururu, Geçer, Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor, Olay Olacak Aşkımız, Hediyem Olsun, İlan-ı Aşk, Doğum Günü, Konuşmayacağım, Aşk Celladı, Helal Etmiyorum, Aynadaki Yüzünün Karşılığı Benim, Zor Olsa da, Melek ve Kapımı Çal, Son Mektup, Bambaşka, Haram Olsun, Soran Yok" albümlerinin istatistiği bunu kanıtlamaktadır. Huzur Sokağı isimli dizide "Bilal" karakterini oynadı. Sanatçının yeni albümü "Bilmem Anlatabildim Mi", 18 Mart 2013 tarihinde çıkmıştır. 2015 yılında Show TV'de başlayan "Beyaz Yalan" adlı dizide Demir Güner karakterini canlandırmıştır. Yeni dizisinde Kutsi'ye Deniz Baysal eşlik ediyordu. Dizi, düşük reytingler yüzünden yayından kaldırıldı. 22 Ekim 2016 tarihinde FOX'ta yayına başlayan Kalbimdeki Deniz dizisinde Mirat Yavuz karakterini canlandırmıştır. Dizi, 2018 yılında sona erdi.

2019-2021 yılları arasında TRT 1 ekranlarında yayınlanmış olan Benim Adım Melek dizisinde rol almıştır.

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Kutsi, geçtiğimiz yıl Sibel Ülker'le evlendi.