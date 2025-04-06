Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisi yeniden çekiliyor. Geçtiğimiz yıllarda dijital bir platformda yeni bir kadroyla çekilen dizi, eski kadrosuyla beyazperdeye uyarlanacak.
Filmde İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Jess Molho, Tiraje Başaran Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya rol alıyor.
Çekimleri başlayan ve merakla beklenen filmden ilk set karesi geldi. Dizide Perihan Peri karakterini canlandıran Gül Onat, setten ilk kareyi paylaştı.
22 yıl sonra film olan projenin ilk set karesinde; uzun zamandır Londra'da yaşayan İnci Türkay, Gizem Güven, Zeynep Özkaya, Jennifer Boyner, Nevra Serezli ve Gül Onat yer aldı.
2003-2012 yılları arasında ekranlara gelen Sihiri Annem dizisi; Betüş (İnci Türkay) isimli bir perinin, eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık (Şahap Sayılgan) ile evlenmesi sonucu insanların hayatına dahil olarak sihir dolu bir dünya yaratmasını konu alıyor.
Son Dakika › Magazin › Sihirli Annem eski kadrosuyla geri dönüyor! Setten ilk kare yayınlandı - Son Dakika
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