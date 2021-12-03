Sıla ilk defa bir cover şarkı ile müzikseverlerle buluştu

Ünlü şarkıcı Sıla, sevenlerinin karşısına sürpriz bir şarkıyla çıktı. Duman'ın 2005 yılında yayınlanan 'Seni Kendime Sakladım' albümündeki 'Rüyanda Görsen İnanma' şarkısını kendi yorumuyla hayranlarının beğenisine sundu.

Ocak ayında Yalın ile birlikte seslendirdiği "Ver O Zaman Gömleklerimi" şarkısı ile dinleyicileriyle buluşan Sıla bu kez sevenlerinin karşısına sürpriz bir şarkı ile çıktı. Ünlü rock grubu Duman'ın 2005 yılında yayınlanan "Seni Kendime Sakladım" albümünde yer alan "Rüyanda Görsen İnanma" şarkısını Sıla kendi yorumuyla seslendirerek ilk kez cover bir şarkı yayınladı. Sözü ve bestesi Kaan Tangöze'ye ait şarkının yeni düzenlemesi ise İlker Kaleli imzası taşıyor. Sıla'nın seslendirdiği ilk cover şarkı olan "Rüyanda Görsen İnanma" Sony Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda sevenlerinin beğenisine sunuldu. - İSTANBUL