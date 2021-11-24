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Sıla Mannheim konserinde Zeynep Avcı'yla düet yaptı - Son Dakika

Sıla Mannheim konserinde Zeynep Avcı'yla düet yaptı

24.11.2021 09:32
Sıla Mannheim konserinde Zeynep Avcı'yla düet yaptı

Sıla Mannheim konserinde O Ses Almanya'nın fenomen Türk yarışmacısı Zeynep Avcı'yla düet yaptı

Türk pop müziğinin güçlü kadın sanatçılarından Sıla önceki gün Almanya'nın Mannheim kentinde muhteşem bir konser verdi. Türk ve Alman seyircinin şarkılarına coşkuyla eşlik ettiği Mannheim sahnesinde Sıla'nın bir de sürprizi vardı. Sanatçı, O Ses Almanya yarışmasında sergilediği başarılı performansla fenomen olan Türk yarışmacı Zeynep Avcı'yı sahnesinde ağırladı. Sıla hayranı olduğu öğrenilen Avcı sanatçının 'Oluruna Bırak' şarkısını söyledi. Şarkının bir bölümünde düet yapan ikili seyirciden büyük alkış aldı.

Zeynep Avcı'nın şarkısını Sıla hazırlayacak

Sıla, Almanya'da uzun zamandır sahneye çıkan Zeynep Avcı'ya Türkiye'de yapmak istediği müzik çalışmalarında da destek olacak. Zeynep Avcı'nın Türkiye'deki ilk single'ını Sıla'nın hazırlayacağı ve piyasaya sunmasına destek olacağı öğrenildi. Geçtiğimiz ekim ayında çıktığı Türkiye turnesinde 22 ay gibi uzun bir aradan sonra bir çok şehirde düzenlenen konserlerde sevenleriyle buluşan Sıla 10 Aralık'ta İstanbul Zorlu PSM sahnesinde olacak.
Sıla Mannheim konserinde Zeynep Avcı'yla düet yaptı
Sıla Mannheim konserinde Zeynep Avcı'yla düet yaptı

Zeynep Avcı, Mannheim, Almanya, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sıla Mannheim konserinde Zeynep Avcı'yla düet yaptı - Son Dakika Magazin


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