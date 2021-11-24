Sıla Mannheim konserinde Zeynep Avcı'yla düet yaptı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "güçlü ve büyük Türkiye" paylaşımı

100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz