Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İki farklı uçtaki ailenin çocuklarının yaşadıkları aşkla başlayan büyük çatışma ve birbirlerini anlama sürecinin etkili bir dille ele alındığı dizide Sıla Türkoğlu'nun partnerini yani Fatih karakterini canlandıracak oyuncu belli oldu. Rolü Doğukan Güngör oynayacak.

Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika › Magazin › Sıla Türkoğlu'nun Partneri Belli Oldu - Son Dakika

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