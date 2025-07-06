Hem oyunculuğu hem de ekran dışındaki yaşamıyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti dizisinin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun diziden bölüm başına ne kadar ücret aldığı ortaya çıktı.
Popüler dizideki rolüyle büyük beğeni toplayan Sıla Türkoğlu'nun bölüm başına 120 bin lira kazandığı öğrenildi.
Son dönemde hem ekran başarısı hem de özel hayatıyla adından söz ettiren genç oyuncu özel hayatıyla da gündemde. Türkoğlu'nun bir süredir işletmeci Ata Ayyıldız ile birliktelik yaşadığı biliniyor.
Son Dakika › Magazin › Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden bölüm başı ne kadar aldığı ortaya çıktı - Son Dakika
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