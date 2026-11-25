Şile Belediyesine yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan davada ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu tanık olarak dinlendi. Şile Bezi Festivali'nde sahne alan sanatçıya konser ücretiyle ilgili sorular yöneltildi.

DURUŞMAYA SEGBİS İLE KATILDI

Görevinden uzaklaştırılan tutuklu Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın 10. duruşması görüldü. Sıla Gençoğlu, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tanık olarak katıldı.

"BEN PARAYLA İLGİLENMİYORUM"

Konser anlaşmalarının menajeri üzerinden yürütüldüğünü belirten Sıla, kendisine gönderilen ücreti hatırlamadığını söyledi. 625 bin liralık konser ücretine ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"2024 yılı yazında 625 bin lira ücretle ilgili bir bilgim yok hatırlamıyorum. Ben parayla ilgilenmiyorum sanatımla ilgileniyorum."

BELEDİYELERLE ÇALIŞMAMA KARARI ALMIŞ

Sıla'nın ifadesinde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise belediye konserlerine ilişkin aldığı karar oldu. Ünlü şarkıcı, "Genelde belediye konseri veriyordum bu konudan sonra belediyelerle çalışmama kararı aldım." dedi.

SENA ŞENER DE TANIK OLARAK DİNLENDİ

Festivalde sahne alan şarkıcı Sena Şener de duruşmada tanık olarak dinlendi. Şener, konser için 50 bin liralık anlaşma yaptığını ve ücretin çalıştığı müzik şirketi tarafından hesabına gönderildiğini söyledi.