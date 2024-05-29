Silivri Belediyesi'nde Mahzuni Şerif Anma Konseri düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Silivri Belediyesi'nde Mahzuni Şerif Anma Konseri düzenlendi

Silivri Belediyesi\'nde Mahzuni Şerif Anma Konseri düzenlendi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun ev sahipliğinde MAKSAD Sanat Topluluğu Sanatçıları tarafından Önder Yılmaz Tiyatro sahnesinde düzenlenen Mahzuni Şerif Anma Konseri, büyük ilgi gördü. Konserde Ozan Yaşar Gören'in performansı ayakta alkışlandı. Ayrıca, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması da yapıldı. Program, plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

29.05.2024 19:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ev sahipliğinde MAKSAD Sanat Topluluğu Sanatçıları tarafından Önder Yılmaz Tiyatro sahnesinde düzenlenen asrın ozanı Mahzuni Şerifi Anma Konserine Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Cumhuriyet Savcısı Oktay Barman, Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu Başkanı Uğur Yinanç, Silivri Cem Evi Başkanı Süheyl Kırkıcı, Cemevi Dedesi Hasan Sağ, Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy ÇPL Müdürü Halis Marangoz teşrifleriyle yapıldı.

" Mahzuni Şerifi Anma Konserinde Ozan Yaşar Gören sazıyla sözüyle ve sahnedeki performansıyla alkışı hak etti, ayakta alkışlandı "

Tarihi, Doğası ve Kültürüyle Hep Birlikte "Silivri Birlikte Güzel" anlayışıyla sanatın ve sanatçının şehri Silivri Belediyesi Kültür Müdürü Meral Türkmen Terlikçi'nin anma konserinin planından gerçekleşmesine konserin son anına kadar yakın ilgi ve alakasında gerçekleştirilen Aşık Mahzuni Şerif vefatının 22. yılında anma konserini Rümeysa Daloğlu sunarken moderatörlüğünü Yaşar Gören yaptı.

Sanatçı ve Basın kulisinde görev alan Silivri Cemevinden Şenay Fırat ile Bülent Han programın başarısı için ter döktü. Arıtaşlılar Derneği eski başkanlarından Adem Çelik misafirleri kapıda karşıladı.

Hem sazıyla hemde sözüyle muhteşem bir gecenin gerçekleşmesine büyük emek veren Maksad Sanat Topluluğu Başkanı da olan Yaşar Gören ayakta alkışlandı.

Ozan Yaşar Gören moderatörlüğünde genç ozanlarımızdan Ahmet Ceren konseriyle başlayan anma konserinde sanatçılar ' Aynur Özdemir, İbrahim Orçin, Aslıgül Ay, Şevket Gürlek, Yaşar Gören, Cemile Sönmez ve Arabali Gülşen' sahne aldı.

" Asrın Ozanı Mahzuni Şerif Koyu Bir Fenerbahçe Taraftarıydı "

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın şampiyonluk mücadelesi verdiği saate denk gelen Yaşar Gören'le Gönül Dilinden Sazın Telinden Vefatının 22.Yılında Asrın Ozanı Aşık Mahzuni Şerif'i Anma Konserinde 2023-2024 yılı süper lig şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray takımı alkışlarla kutlandı.

Aşık Mahzuni Şerif'inde bir Fenerbahçe taraftarı olduğu bilgisi moderatör ve sanatçı Yaşar Gören tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Program plaket takdimi ve gecenin önemine binaen hatıra fotoğraf cekimiyle son buldu.

Kaynak: Magazinkolik

Silivri Belediyesi, Bora Balcıoğlu, Mahzuni Şerif, Önder Yılmaz, Galatasaray, Ozan Yaşar, Magazin, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Silivri Belediyesi'nde Mahzuni Şerif Anma Konseri düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:26 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail’in Refah’taki saldırılarını kınadı ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'in Refah'taki saldırılarını kınadı
18:58 Bursa’da baba dehşeti 3 çocuğunu öldürüp polise teslim oldu Bursa'da baba dehşeti! 3 çocuğunu öldürüp polise teslim oldu
18:25 Miçotakis Ege planından vazgeçmiyor: Türkiye’yi ilgilendirmez Miçotakis Ege planından vazgeçmiyor: Türkiye'yi ilgilendirmez
17:32 Okul basıp öğretmeni darp edenler serbest bırakıldı Okul basıp öğretmeni darp edenler serbest bırakıldı
16:11 TBMM’den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Refah için acil toplanma çağrısı TBMM'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Refah için acil toplanma çağrısı
19:59 Aziz Yıldırım transferi bitirdi Jose Mourinho imzayı attı Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı
19:36 En pahalı futbolculardan biri oldu Arda Güler’e biçtikleri değere bakın En pahalı futbolculardan biri oldu! Arda Güler'e biçtikleri değere bakın
19:24 Devlet hastanesindeki diyaliz skandalından bir ölüm haberi daha Devlet hastanesindeki diyaliz skandalından bir ölüm haberi daha
18:32 Aziz Yıldırım’ın 60 bin kişilik stat projesinin görselleri paylaşıldı Aziz Yıldırım'ın 60 bin kişilik stat projesinin görselleri paylaşıldı
18:05 Kutlamalarda veda eder gibiydi Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray’dan ayrılıyor Kutlamalarda veda eder gibiydi! Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan ayrılıyor
17:26 Aralarındaki diyalogları görmeniz lazım Fred, dondurmacıdan çalım yedi Aralarındaki diyalogları görmeniz lazım! Fred, dondurmacıdan çalım yedi
17:19 Kadir İnanır, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı Kadir İnanır, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı
17:14 “Geç saatte dışarı çıkma“ cinayeti 16 yaşındaki kız çocuğu, dayısını bıçaklayarak öldürdü "Geç saatte dışarı çıkma" cinayeti! 16 yaşındaki kız çocuğu, dayısını bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 20:43:50. #1.11#
SON DAKİKA: Silivri Belediyesi'nde Mahzuni Şerif Anma Konseri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement