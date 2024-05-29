Silivri Belediyesi\'nde Mahzuni Şerif Anma Konseri düzenlendi

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Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ev sahipliğinde MAKSAD Sanat Topluluğu Sanatçıları tarafından Önder Yılmaz Tiyatro sahnesinde düzenlenen asrın ozanı Mahzuni Şerifi Anma Konserine Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Cumhuriyet Savcısı Oktay Barman, Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu Başkanı Uğur Yinanç, Silivri Cem Evi Başkanı Süheyl Kırkıcı, Cemevi Dedesi Hasan Sağ, Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy ÇPL Müdürü Halis Marangoz teşrifleriyle yapıldı.

" Mahzuni Şerifi Anma Konserinde Ozan Yaşar Gören sazıyla sözüyle ve sahnedeki performansıyla alkışı hak etti, ayakta alkışlandı "

Tarihi, Doğası ve Kültürüyle Hep Birlikte "Silivri Birlikte Güzel" anlayışıyla sanatın ve sanatçının şehri Silivri Belediyesi Kültür Müdürü Meral Türkmen Terlikçi'nin anma konserinin planından gerçekleşmesine konserin son anına kadar yakın ilgi ve alakasında gerçekleştirilen Aşık Mahzuni Şerif vefatının 22. yılında anma konserini Rümeysa Daloğlu sunarken moderatörlüğünü Yaşar Gören yaptı.

Sanatçı ve Basın kulisinde görev alan Silivri Cemevinden Şenay Fırat ile Bülent Han programın başarısı için ter döktü. Arıtaşlılar Derneği eski başkanlarından Adem Çelik misafirleri kapıda karşıladı.

Hem sazıyla hemde sözüyle muhteşem bir gecenin gerçekleşmesine büyük emek veren Maksad Sanat Topluluğu Başkanı da olan Yaşar Gören ayakta alkışlandı.

Ozan Yaşar Gören moderatörlüğünde genç ozanlarımızdan Ahmet Ceren konseriyle başlayan anma konserinde sanatçılar ' Aynur Özdemir, İbrahim Orçin, Aslıgül Ay, Şevket Gürlek, Yaşar Gören, Cemile Sönmez ve Arabali Gülşen' sahne aldı.

" Asrın Ozanı Mahzuni Şerif Koyu Bir Fenerbahçe Taraftarıydı "

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın şampiyonluk mücadelesi verdiği saate denk gelen Yaşar Gören'le Gönül Dilinden Sazın Telinden Vefatının 22.Yılında Asrın Ozanı Aşık Mahzuni Şerif'i Anma Konserinde 2023-2024 yılı süper lig şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray takımı alkışlarla kutlandı.

Aşık Mahzuni Şerif'inde bir Fenerbahçe taraftarı olduğu bilgisi moderatör ve sanatçı Yaşar Gören tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Program plaket takdimi ve gecenin önemine binaen hatıra fotoğraf cekimiyle son buldu.