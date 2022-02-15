Simge'den Aşk Turnesi

Simge'nin Jolly Joker mekanlarına özel çıktığı aşk konseptli 3 gecelik turnenin ilk ayağı eşsiz lezzetleri ve boğaz manzarasıyla yılın popüler mekanı Jolly Joker Private oldu. Jolly Joker Bursa ve Jolly Joker Ankara 'da da şarkılarını aşk için söyleyen sanatçı güler yüzü ve sahne şovu ile yine herkesi kendine hayran bıraktı.

İstanbul, Bursa ve Ankara konserlerinin rezervasyonları günler öncesinden tükenen Simge önceki gece turnesinin son ayağı olan Jolly Joker Ankara 'da kendini izlemeye gelen dinleyicilerine "Eminim sevdiklerinize en güzel, en anlamlı sözleri söylediniz bugün. Bu bugünle sınırlı kalmasın olur mu?" diyerek seslendi.

Simge Sağın kimdir ?

Şarkıcı Simge Sağın, 8 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul, Şişli'de dünyaya gelmiştir. Babası müzisyen olan Simge, küçüklüğünden itibaren müzikle iç içe olmuştur. 12 yaşında gitar çalmaya başlayan Simge, zamanla kendi bestelerini de yapmaya başlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi bölümünde öğrenim gördükten sonra popüler müzik camiasında çalışmaya başlayan Simge Sağın, ilk profesyonel deneyimini sanatçı Zeynep Dizdar orkestrasında kazandı. Sonrasında Gülşen'e 4 yıl, Yaşar Günaçgün'e ve Serdar Ortaç'a ikişer yıl sahnede vokalist olarak eşlik etti. 2007 yılında başrollerinde Vahide Perçin, Talat Bulut, İlhan Şeşen'in oynadığı "Annem" adlı dizi için Kıraç ile düet yapan şarkıcı, Süper FM'in jeneriği gibi sahne deneyimleri dışında pek çok jenerik ve dizi müziği çalışmasını seslendirmiştir. 2011 yılında ilk albümü 'Yeni Çıktı'yı Erdem Kınay prodüktörlüğünde çıkaran Simge, bir anda en çok dinlenenler arasına girdi. 2014 yılında bu kez prodüktörlüğünü kendi üstlendiği 'Bip Bip' adlı ikinci EP albümünü çıkardı. Doğan Music Company etiketiyle piyasaya çıkan albümde, albümle aynı ismi taşıyan Bip Bip şarkısı YouTube'da 30 milyon üzerinde izlenmeye ulaştı.

2015 yılında Ozan Bayraşa prodüktörlüğünde Fransız şarkıcı Riff Cohen'in 'Dans Mon Quartier'in Türkçe sözlerle cover hali olan 'Miş Miş' adlı ilk teklisini çıkardı. Yine Doğan Music etiketiyle çıkan tekli Türkiye Resmi Listelerinde 1 numaraya yükseldi. 29 Ocak 2016'da ikinci teklisi olan 'Yankı'yı yayımlayan şarkıcı, bu şarkıyı Sezen Aksu, Deniz Erten ve Ersay Üner ile birlikte hazırladı. 2018 yılında 'Ben Bazen', 2021 de 'Sevmek Yüzünden' isimli şarkılarıyla müzik hayatına devam etmektedir.