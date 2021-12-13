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SİMGE FISTIKOGLU; "DÜNYANIN EN ZOR İŞİ EV KADINLIĞI" - Son Dakika

SİMGE FISTIKOGLU; "DÜNYANIN EN ZOR İŞİ EV KADINLIĞI"

13.12.2021 13:09
SİMGE FISTIKOGLU; "DÜNYANIN EN ZOR İŞİ EV KADINLIĞI"

Mert Vidinli'nin sunduğu "Sıkıştıran Sorular"a konuk olan başarılı haber spikeri ve sunucu Simge Fıstıkoğlu, pandemi döneminde daha çok çalıştığını söylerken, bu süreçte ev idaresi konusunda da kendini geliştirdiğini söyledi.

Sosyal medyada Mert Vidinli'nin sorularını yanıtlayan Simge Fıstıkoğlu, televizyona ara verdiği bu dönemde daha çok çalıştığını söyledi. Etkinlikler, panel yönetimi, moderatörlük ödül törenlerinde sunuculuk yapan Simge Fıstıkoğlu, "bu tarz etkinlikler pandemi ile birlikte dijitale taşındı. Kanalda çalıştığım dönemlerde mesaim oluyordu ve hepsine vakit bulamıyordum. Şimdilerde online ya da fiziki katılımla daha çok çalışıyorum" dedi. Yoğun çalışma dönemi ve pandemi sürecinde evi idare etme konusunda da kendisini geliştirdiğini de söyleyen Simge Fıstıkoğlu "dünyanın en zor işi ev kadınlığı" dedi.

"Pandemide çok çalıştım. Bir süreliğine ara verdiğim televizyondan sonra etkinlikler, panel yönetimi, moderatörlük, ödül törenlerinde sunuculuk yapıyorum. Bu tarz etkinlikler pandemi ile birlikte dijitale taşındı. Herkes evde olduğu için çoğunu yapabildim. Kanalda çalıştığım dönemlerde mesaim oluyordu ve hepsine vakit bulamıyordum. Şimdilerde online ya da fiziki katılımla sunumlar yapıyorum. Kısacası televizyondan daha yoğunum" diyen Simge Fıstıkoğlu, sosyal medyada da yayınlarını sürdürüyor. "Sosyal medyadaki yayınlarında editör de benim, sunucu da, konuk koordinatörü de benim" diyen başarılı sunucu; zaman zaman televizyon kanalında çalışmanın konforunu özlediğini de belirtiyor. "Sosyal medya ekranı senden profesyonellik, disiplin istiyor, amatörlüğü asla affetmiyor" diyor.

SİMGE FISTIKOGLU; DÜNYANIN EN ZOR İŞİ EV KADINLIĞI
SİMGE FISTIKOGLU; DÜNYANIN EN ZOR İŞİ EV KADINLIĞI

Simge Fıstıkoğlu, Pandemi, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin SİMGE FISTIKOGLU; 'DÜNYANIN EN ZOR İŞİ EV KADINLIĞI' - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: SİMGE FISTIKOGLU; "DÜNYANIN EN ZOR İŞİ EV KADINLIĞI" - Son Dakika
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