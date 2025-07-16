Simge Sağın'a bikinisi küçük geldi: Çocuk bikinisi almışım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Simge Sağın'a bikinisi küçük geldi: Çocuk bikinisi almışım

Simge Sağın\'a bikinisi küçük geldi: Çocuk bikinisi almışım
16.07.2025 08:32  Güncelleme: 08:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söylediği şarkılarla olduğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Simge Sağın, geçtiğimiz aylarda ablasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken şimdi çıktığı tatille hem moral topluyor hem de takipçileriyle keyifli anlarını paylaşıyor. Mavi bikinisiyle verdiği pozlara esprili bir not ekleyen Sağın, "Kendime çocuk bikinisi almışım" diyerek gülümsetti.

Ablasının vefatıyla sarsılan ve bir süredir gözlerden uzak bir iyileşme süreci geçiren şarkıcı Simge Sağın, yaz tatilinde hem bedenini hem ruhunu dinlendiriyor. Zorlu günlerin ardından kendine zaman ayıran Sağın, mavi deniz ve güneş eşliğinde moral bulmaya çalışıyor.

Simge Sağın'a bikinisi küçük geldi: Çocuk bikinisi almışım

Sosyal medya hesabından yaptığı tatil paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isim, mavi bikini takımıyla verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Ancak bu kez sadece görüntüler değil, yaptığı esprili yorum da gündem oldu. Bikini bedeninin küçük gelmesine gönderme yapan Sağın, fotoğraflarına "Kendime çocuk bikinisi almışım" notunu düşerek hayranlarını güldürdü.

Samimi üslubu ve doğal halleriyle beğeni toplayan Simge Sağın'ın tatil kareleri kısa sürede binlerce beğeni aldı. Hayranları ise hem güzelliğini hem de mizahi yönünü öven yorumlarda bulundu.

Simge Sağın, Magazin, Tatil, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Magazin Simge Sağın'a bikinisi küçük geldi: Çocuk bikinisi almışım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 Temmuz’da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş’ın yeni mesleği şaşırttı 15 Temmuz'da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş'ın yeni mesleği şaşırttı
Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir’in kanı şehadet noktasında korunuyor Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir'in kanı şehadet noktasında korunuyor
Suriye ordusu Süveyda’ya girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye ordusu Süveyda'ya girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Kadir Ezildi, görkemli düğünün ardından balayı rotasını seçti Kadir Ezildi, görkemli düğünün ardından balayı rotasını seçti
Düğünde pasta zehirlenmesi: 60 kişi hayatını kaybetti Düğünde pasta zehirlenmesi: 60 kişi hayatını kaybetti
Yargıtay Başkanı’ndan 15 Temmuz mesajı Yargıtay Başkanı'ndan 15 Temmuz mesajı
Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen fenomen son yolculuğuna uğurlandı Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen fenomen son yolculuğuna uğurlandı
23 yaşındaki hemşire kalp krizinden yaşamını yitirdi 23 yaşındaki hemşire kalp krizinden yaşamını yitirdi
15 Temmuz’da İstanbul’da neler yaşandı 15 Temmuz'da İstanbul'da neler yaşandı?
’Süper Dadı’ Jo Frost’tan çarpıcı itiraf: Ölümle defalarca burun buruna geldim 'Süper Dadı' Jo Frost'tan çarpıcı itiraf: Ölümle defalarca burun buruna geldim
Bakan Tunç’tan 15 Temmuz mesajı: Milletimizin zaferi, ihanetin yenilgisi Bakan Tunç'tan 15 Temmuz mesajı: Milletimizin zaferi, ihanetin yenilgisi

08:23
Kılıçdaroğlu, Bahçeli’yi arayıp teşekkür etti
Kılıçdaroğlu, Bahçeli'yi arayıp teşekkür etti
07:54
Tekirdağ ve Çanakkale’de alevlerle mücadele Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var
Tekirdağ ve Çanakkale'de alevlerle mücadele! Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var
23:22
Siteye katiliyle birlikte girmiş İşte Ayşe Tokyaz’ın son anları
Siteye katiliyle birlikte girmiş! İşte Ayşe Tokyaz'ın son anları
13:56
Fiyatlara kızıp bedava dağıttılar, duyan sıraya koştu
Fiyatlara kızıp bedava dağıttılar, duyan sıraya koştu
13:50
Bariyer motordan girdi, bagajdan çıktı: 2 kişi hayatını kaybetti
Bariyer motordan girdi, bagajdan çıktı: 2 kişi hayatını kaybetti
13:35
“LGS’den pis koku geliyor“ sözleri Bakan Tekin’i çok kızdırdı
"LGS'den pis koku geliyor" sözleri Bakan Tekin'i çok kızdırdı
13:18
Selahattin Demirtaş’tan süreçle ilgili yeni mesaj
Selahattin Demirtaş'tan süreçle ilgili yeni mesaj
13:02
Teknede sarmaş dolaş Icardi ve Suárez’den aşk dolu paylaşım
Teknede sarmaş dolaş! Icardi ve Suárez'den aşk dolu paylaşım
12:51
Asgari ücrete ara zam sorusuna Bakan Şimşek’ten yanıt: Artış yapabiliriz ama...
Asgari ücrete ara zam sorusuna Bakan Şimşek'ten yanıt: Artış yapabiliriz ama...
12:45
FETÖ’ye darbe indiren operasyonun detayları
FETÖ'ye darbe indiren operasyonun detayları
12:41
FETÖ’ye Gıda Kolisiyle Para Transferi İfşa Edildi
FETÖ'ye Gıda Kolisiyle Para Transferi İfşa Edildi
12:16
Cübbeli Ahmet ile Egemen Bağış birbirine girdi: Yanmaz kefen pazarlayıcısı
Cübbeli Ahmet ile Egemen Bağış birbirine girdi: Yanmaz kefen pazarlayıcısı
12:15
Bakan Tunç’tan 15 Temmuz mesajı: Milletimizin zaferi, ihanetin yenilgisi
Bakan Tunç'tan 15 Temmuz mesajı: Milletimizin zaferi, ihanetin yenilgisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 08:42:20. #7.13#
SON DAKİKA: Simge Sağın'a bikinisi küçük geldi: Çocuk bikinisi almışım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.