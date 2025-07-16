Simge Sağın\'a bikinisi küçük geldi: Çocuk bikinisi almışım

Ablasının vefatıyla sarsılan ve bir süredir gözlerden uzak bir iyileşme süreci geçiren şarkıcı Simge Sağın, yaz tatilinde hem bedenini hem ruhunu dinlendiriyor. Zorlu günlerin ardından kendine zaman ayıran Sağın, mavi deniz ve güneş eşliğinde moral bulmaya çalışıyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı tatil paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isim, mavi bikini takımıyla verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Ancak bu kez sadece görüntüler değil, yaptığı esprili yorum da gündem oldu. Bikini bedeninin küçük gelmesine gönderme yapan Sağın, fotoğraflarına "Kendime çocuk bikinisi almışım" notunu düşerek hayranlarını güldürdü.

Samimi üslubu ve doğal halleriyle beğeni toplayan Simge Sağın'ın tatil kareleri kısa sürede binlerce beğeni aldı. Hayranları ise hem güzelliğini hem de mizahi yönünü öven yorumlarda bulundu.