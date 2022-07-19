Simge Sağın Eski Sevgilisi Ozan Bayraşa ile Yeniden mi Barıştı - Son Dakika
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Simge Sağın Eski Sevgilisi Ozan Bayraşa ile Yeniden mi Barıştı

19.07.2022 21:00
Simge Sağın Eski Sevgilisi Ozan Bayraşa ile Yeniden mi Barıştı

Şarkıcı Simge Sağın, 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi aranjör Aytaç Özgümüş ile ayrıldı. Ünlü şarkıcının sosyal medya hesabından eski sevgilisi Ozan Bayraşa'nın da yer aldığı fotoğrafı paylaşması, "'Eski sevgililer barıştı mı?" sorusunu akıllara getirdi.

Ünlü şarkıcı Simge Sağın ile bu yaz aşklarını resmiyete dökmesi beklenen aranjör Aytaç Özgümüş cephesinden üzücü haber geldi. İki yıldır beraber olan çift sessiz sedasız ayrıldı.

Simge Sağın sosyal medya hesabından eski sevgilisi Ozan Bayraşa'nın da olduğu bir fotoğraf paylaştı. Müzik stüdyosunda çekilen karede Sağın, eski sevgilisini de etiketlemeyi unutmadı. Bu fotoğrafın ardından akıllara "Sime Sağın sevgilisinden eski sevgilisi yüzünden mi ayrıldı" sorusu geldi.

YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

Simge Sağın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Simge Sağın Eski Sevgilisi Ozan Bayraşa ile Yeniden mi Barıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Simge Sağın Eski Sevgilisi Ozan Bayraşa ile Yeniden mi Barıştı - Son Dakika
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