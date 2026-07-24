Simge Sağın'ın tatilden paylaştığı fotoğrafı görenler çıplak sandı - Son Dakika
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Simge Sağın'ın tatilden paylaştığı fotoğrafı görenler çıplak sandı

Simge Sağın\'ın tatilden paylaştığı fotoğrafı görenler çıplak sandı
24.07.2026 11:35
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Şarkıcı Simge Sağın, bahçede kahverengi file elbisesiyle çekildiği iddialı ve cesur pozlarını sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflara takipçilerinden "Çıplak sandım" yorumları yağdı.

Pop müziğin sevilen ismi Simge Sağın, sosyal medyada paylaştığı cesur bahçe pozlarıyla adından yine söz ettirdi. File elbisesiyle kamera karşısına geçen ünlü şarkıcının fotoğrafları kısa sürede gündem olurken, DJ İlkay Şencan ile olan ilişkisini bitirdiği iddiaları da güçlendi.

Simge Sağın'ın tatilden paylaştığı fotoğrafı görenler çıplak sandı

FILE ELBİSESİYLE NEFES KESTİ

Sahne performanslarının yanı sıra iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık magazin basınının odağında yer alan Simge Sağın, son stiliyle yine dikkatleri üzerine çekti. Bahçede çekildiği karelerde kahverengi file elbisesi ve devasa güneş gözlükleriyle kamera karşısına geçen 42 yaşındaki başarılı popçu, hem doğal hem de iddialı tarzıyla takipçilerini ikiye böldü.

Simge Sağın'ın tatilden paylaştığı fotoğrafı görenler çıplak sandı

"ÇIPLAK SANDIM" YORUMLARI 

Sağın'ın kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımı sosyal medyada hızla yayıldı. Takipçilerinden "Her hali olay", "Yine çok şık", "Tarzını konuşturmuş" gibi övgü dolu mesajlar gelirken, file elbisenin illüzyonu nedeniyle bazı kullanıcıların "Çıplak sandım, olay!" yorumları dikkat çekti.

Simge Sağın'ın tatilden paylaştığı fotoğrafı görenler çıplak sandı

TEK KALEMDE SİLDİ

Cesur pozlarıyla gündem olan ünlü şarkıcının özel hayatında ise çalkantılı günler yaşanıyor. Bir süredir birlikte olduğu dünyaca ünlü DJ İlkay Şencan ile ilişkisini sonlandıran Sağın, radikal bir hamlede bulundu. Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten Simge Sağın, sosyal medyada sevgilisiyle olan tüm izleri sildi. İkilinin birbirlerini takipten çıkması ve birlikte yer aldıkları fotoğrafları profillerinden kaldırması, ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Simge Sağın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Simge Sağın'ın tatilden paylaştığı fotoğrafı görenler çıplak sandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Simge Sağın'ın tatilden paylaştığı fotoğrafı görenler çıplak sandı - Son Dakika
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