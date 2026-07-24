Simge Sağın\'ın tatilden paylaştığı fotoğrafı görenler çıplak sandı

Pop müziğin sevilen ismi Simge Sağın, sosyal medyada paylaştığı cesur bahçe pozlarıyla adından yine söz ettirdi. File elbisesiyle kamera karşısına geçen ünlü şarkıcının fotoğrafları kısa sürede gündem olurken, DJ İlkay Şencan ile olan ilişkisini bitirdiği iddiaları da güçlendi.

FILE ELBİSESİYLE NEFES KESTİ

Sahne performanslarının yanı sıra iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık magazin basınının odağında yer alan Simge Sağın, son stiliyle yine dikkatleri üzerine çekti. Bahçede çekildiği karelerde kahverengi file elbisesi ve devasa güneş gözlükleriyle kamera karşısına geçen 42 yaşındaki başarılı popçu, hem doğal hem de iddialı tarzıyla takipçilerini ikiye böldü.

"ÇIPLAK SANDIM" YORUMLARI

Sağın'ın kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımı sosyal medyada hızla yayıldı. Takipçilerinden "Her hali olay", "Yine çok şık", "Tarzını konuşturmuş" gibi övgü dolu mesajlar gelirken, file elbisenin illüzyonu nedeniyle bazı kullanıcıların "Çıplak sandım, olay!" yorumları dikkat çekti.

TEK KALEMDE SİLDİ

Cesur pozlarıyla gündem olan ünlü şarkıcının özel hayatında ise çalkantılı günler yaşanıyor. Bir süredir birlikte olduğu dünyaca ünlü DJ İlkay Şencan ile ilişkisini sonlandıran Sağın, radikal bir hamlede bulundu. Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten Simge Sağın, sosyal medyada sevgilisiyle olan tüm izleri sildi. İkilinin birbirlerini takipten çıkması ve birlikte yer aldıkları fotoğrafları profillerinden kaldırması, ayrılık iddialarını güçlendirdi.