Sinan Akçıl, Bartu Küçükçağlayan'ı cinsiyetçi paylaşımıyla hedef aldı - Son Dakika
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Sinan Akçıl, Bartu Küçükçağlayan'ı cinsiyetçi paylaşımıyla hedef aldı

Sinan Akçıl, Bartu Küçükçağlayan\'ı cinsiyetçi paylaşımıyla hedef aldı

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Bartu Küçükçağlayan'ın etek giymesini 'kadın' imasıyla eleştirdi. Akçıl'ın cinsiyetçi paylaşımı sosyal medyada tepki çekti.

27.02.2024 16:15  Güncelleme: 16:20
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Yalan Dünya ve Jet Sosyete gibi yapımlarala adından söz ettiren Bartu Küçükçağlayan, kariyerine Büyük Ev Ablukada grubunun solisti olarak devam ediyor.

Geniş bir hayran kitlesi bulunan grupla birlikte en sevilen şarkıları dinleyicileriyle buluşturan ünlü isim sahnede giydikleriyle de epey dikkat çekiyor.

Ezber bozan ünlü isim konserlerine pek çok kez etek giyerek çıktı.

Önceki akşam da makyajı ve siyah mini deri eteğiyle sahneye çıkmasıyla sosyal medyanın gündemine düşen Küçükçağlayan Sinan Akçıl'ın hedefi oldu.

Bartu Küçükçağlayan etek giydiği için "kadın" imasında bulunan Akçıl, cinsiyetçi paylaşımıyla tepki çekti.

Akçıl Küçükçağlayan'ın videosuna yer verdiği paylaşımında şu idfadeleri kullandı:

"Bu sene 'En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı' ödülü Bartu'nun olmalı. Benim sevenlerim de oy verirse olur bu iş"

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Sinan Akçıl, Bartu Küçükçağlayan'ı cinsiyetçi paylaşımıyla hedef aldı - Son Dakika

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