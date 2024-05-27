Sinan Akçıl'ın İzmir konserinde kazaya neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Sinan Akçıl'ın İzmir konserinde kazaya neden oldu

Geniş Video İzle

Sinan Akçıl, konser vermek için gittiği İzmir'de karşıdan karşıya geçmek isterken kazaya neden oldu. Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden şarkıcı, gelen eleştirinin ardından açıklama yapan şarkıcı, "Kazaya ben sebep olmadım. Kaza yapan kardeşimizle buluşup gerekeni yapacağız" dedi.

27.05.2024 07:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, konser vermek için İzmir'e gitti. Hayranlarının ilgisiyle karşılaşan Akçıl, karşıdan karşıya geçerken kazaya neden oldu. Görüntülerin yayılmasıyla eleştirilen şarkıcı, kendisini savundu.

ŞOFÖR ÜZERİNE YÜRÜMEYE ÇALIŞTI

Akçıl, bir arkadaşıyla ışığın olmadığı yerde karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Şarkıcı, kontrol etmeden yola atlayınca bir kamyon şoförü de ani fren yaptı. Bunun sonucunda arkasındaki bir otomobil de duramayarak öndeki araca çarptı. Kazaya aldırış etmeyen Akçıl ise yoluna devam etti. Sinirlerine hakim olamayan sürücülerden biri, şarkıcının üzerine yürümeye çalışırken birisi araya girdi. Şarkıcı ve vatandaşların o anları da Fenomenlere Dair Her Şey hesabından yayınlandı.

ELEŞTİRİLERE CEVAP: KRALI GELSE KAÇMAM

Görüntülerin yayılmasıyla eleştirilerin hedefi olan ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Birkaç tam gerizekalı 'umursamadı kazayı' demiş. Gördüm, duydum. Kazaya ben sebep olmadım. Kız öğrenci yurdu 'Sinan lütfen yanımıza gel' diye çok bağırdığı için onları kırmamak için yanlarına uğradım. Yürüdüğüm yer konser alanı yani orası konser alan. Kamyon şoförü kardeşimi tuttum gel yanıma dedim, 'abi ben seni seviyorum' dedi. Ben de gereken neyse yapalım dedim. Yarın ofiste buluşulacak. Mükemmel bir konserdi, teşekkürler İzmir'im. Hayatım boyunca kimseden kaçmadım kralı gelse ki gelmiştir."

Sinan Akçıl\'ın İzmir konserinde kazaya neden oldu

Sinan Akçıl, İzmir, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sinan Akçıl'ın İzmir konserinde kazaya neden oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:16 Rus Tümgeneral: Putin bazı Avrupa ülkelerini işgal etmeli Rus Tümgeneral: Putin bazı Avrupa ülkelerini işgal etmeli
07:53 Icardi, Florya’daki şampiyonluk kutlamasında Ali Koç forması giydi Icardi, Florya'daki şampiyonluk kutlamasında Ali Koç forması giydi
07:53 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a salvolar Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a salvolar
23:13 İsrail, Gazze’de Filistinlilerin çadırlarını vurdu: En az 40 ölü İsrail, Gazze'de Filistinlilerin çadırlarını vurdu: En az 40 ölü
20:27 Mersin’de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı Mersin'de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
08:00 Sinan Akçıl’ın İzmir konserinde kazaya neden oldu Sinan Akçıl'ın İzmir konserinde kazaya neden oldu
07:46 Astrolog Meral Güven, Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrası küfürler savurdu Astrolog Meral Güven, Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası küfürler savurdu
01:01 Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında bir taraftar silahla vuruldu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında bir taraftar silahla vuruldu
00:51 İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:26 Rekabet saha dışına taştı Galatasaray ve Fenerbahçe, sosyal medyadan atıştı Rekabet saha dışına taştı! Galatasaray ve Fenerbahçe, sosyal medyadan atıştı
23:51 Yok artık, daha neler Galatasaraylı Günay Güvenç, hakemi şampiyonluk kutlamalarına çağırdı Yok artık, daha neler! Galatasaraylı Günay Güvenç, hakemi şampiyonluk kutlamalarına çağırdı
23:23 Klasikleşen şampiyonluk kutlaması Galatasaraylı futbolcular, Okan Buruk’un basın toplantısını bastı Klasikleşen şampiyonluk kutlaması! Galatasaraylı futbolcular, Okan Buruk'un basın toplantısını bastı
23:22 Ergin Ataman’ın Panathinaikos’u EuroLeague şampiyonu oldu Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u EuroLeague şampiyonu oldu
23:06 Satır satır yazdılar Fenerbahçe’den Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrası ilk paylaşım Satır satır yazdılar! Fenerbahçe'den Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası ilk paylaşım
22:54 Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutlayan şahıs, aracıyla çocuğa çarptıktan sonra kaçtı Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan şahıs, aracıyla çocuğa çarptıktan sonra kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 08:34:03. #1.12#
SON DAKİKA: Sinan Akçıl'ın İzmir konserinde kazaya neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement