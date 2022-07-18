Sinan Çetin genç bir kadınla görününce panik yaptı! Koşar adım uzaklaştı - Son Dakika
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Sinan Çetin genç bir kadınla görününce panik yaptı! Koşar adım uzaklaştı

18.07.2022 09:10

Nişantaşı'nda bir AVM'den genç bir kadınla çıkarken görüntülenen Ünlü yönetmen Sinan Çetin, objektiflere takılınca büyük panik yaşadı. Basın mensuplarını görünce bir otele giren Çetin, 10 dakika burada durduktan sonra koşar adımlarla bir parka giderek yeniden genç kadınla yeniden buluştu.

69 yaşındaki ünlü yönetmen Sinan Çetin, önceki gün genç bir kadınla Nişantaşı'nda alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin kendisini çektiğini fark eden ünlü yönetmen Sinan Çetin yanındaki genç kadından uzaklaşıp bir otele girdi.

OTELDE OYALANDIKTAN SONRA YİNE GENÇ KADINLA BULUŞTU

Yaklaşık 10 dakika otelde kalan Çetin, daha sonra Maçka Parkı'nda genç kadınla yeniden buluştu. Mesafeli bir şekilde genç kadınla yürüyen ünlü yönetmen sürekli arkasını dönüp takip edilip edilmediğini kontrol etti. Rebekka Haas ile evli olan Sinan Çetin'in yanındaki genç kadının kim olduğu merak konusu oldu.

Genç bir kadınla görüntülenen Sinan Çetin, büyük panik yaşadı
Genç bir kadınla görüntülenen Sinan Çetin, büyük panik yaşadı
Genç bir kadınla görüntülenen Sinan Çetin, büyük panik yaşadı
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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Sinan Çetin genç bir kadınla görününce panik yaptı! Koşar adım uzaklaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinan Çetin genç bir kadınla görününce panik yaptı! Koşar adım uzaklaştı - Son Dakika
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