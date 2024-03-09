Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde geleneksel kadınlar günü konserinde Yörük kızı Fatoş Kadıoğlu ve Kemal Özgün sahne aldı.
Sındırgı Belediyesi tarafından Akpınar Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen kadınlar matinesinde kadınlar gönüllerince eğlendi. Yörük kültürünün ön planda olduğu, kadına yönelik istihdam ve Sosyal projelerle ön plana çıkan Sındırgı'da 8 Marta özel geleneksel kadınlar makinesine katılımda yoğun oldu.
Kadınların özel gününü kutlayan Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş " Doğal şehrin eşsiz ve güçlü kadınları gününüz kutlu olsun. Kadın elinin değdiği her şey güzelleşir anlayışımız ile bu zamana hep birlikte nice güzel işlere imza attık. Kadınlarımızın sosyal hayata bağlanması, istihdama katılması için projelerimizi hep ön planda tuttuk. Hanımeli ile başlayıp Akpınar Yaşam Merkezi ile devam eden hayallerimize bugün 800'den fazla kadın üyemiz var. Bereket Versin Kadın Kooperatifi, Balkuru, Doğal Boya ve Tekstil İnovasyon Merkezimiz ve daha bir çok yatırımımızla kadınlarımıza istihdam sunduk.Kadının varlığı, etkin rol alması bir ilçenin o kadar daha güçlenmesini sağlıyor. Kadınlara yönelik projelerimiz artarak devam edecek. Bir gün değil, Sındırgı'da her gün kadınların günü" dedi. - BALIKESİR
Son Dakika › Magazin › Sındırgı'da Geleneksel Kadınlar Günü Konseri - Son Dakika
Sussex Düşesi Meghan Markle, ABD'de düzenlenen bir medya konferansında, sosyal medyadaki toksik yapıyı eleştirerek çocuklarına hamileyken online zorbalığa maruz kaldığını söyledi. Markle, ruhsal sağlığını korumak için bu tarz yorumlardan uzak durduğunu belirtti.
Sussex Düşesi Meghan Markle, ABD'de düzenlenen bir medya konferansında, sosyal medyadaki toksik yapıyı eleştirerek çocuklarına hamileyken online zorbalığa maruz kaldığını açıkladı. Markle, ruhsal sağlığını korumak için bu tarz yorumlardan uzak durduğunu belirtti.
Survivor All Star'ın bu akşam yayınlanacak bölümde oyun esnasında Yunus Emre önce Berna ile sonra da Hakan ile kavga ediyor. Yunus Emre, konseyde Acun Ilıcalı'nın ''Bu yarışmada eğer kurallara uymuyorsanız sonucuna katlanırsınız'' demesinin ardından yayını terk ediyor.
Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Bozkurtlu kadınlar ile birlikte coşkuyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. Programda sanatçı Gamze Abay sahne aldı ve kadınlar doyasıya eğlendi.
Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Yüksel Yalova, kızı Melike İpek Yalova'nın oyunculuk kariyerinin nasıl başladığını anlattı. Yalova, kızına verdiği öğütte, ekip tarafından rol verildiğinde para konusunda babalık görevini yapacağını söyledi. Ayrıca, kızının iş ahlakını ve yeteneklerini takdir ettiğini belirtti.
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1997 ile 2001 yılları arasında Teletabiler'de Güneş bebek rolünü oynayan Jess Smith, Ricky Latham ile ilişkisi sonucunda ilk bebeğini kucağına aldı.
Programına konuk aldığı Nazan Kesal'a "Umarım bu dizide kalır ve kapı kapı gezmek zorunda kalmazsın" dediği linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu. Yanlış anlaşıldığını belirten Düvenci "Kınadığınız kelimeler benim değil, sosyal medyada Nazan'a yapılan sınır aşan yorumlara aitti. Kadının kadına yaptığı zorbalıklardan biri gibi gösterilmeye çalışıldı. Nazan Kesal candır" dedi.
Kolera lakaplı rapçi Esen Güler, Melis Yaşar'ın konuğu olarak evlilik ve aşk konularında açıklamalarda bulundu. Evliliği sahte bir şey olarak nitelendiren Kolera, sevginin imza atmadan da yaşanabileceğini belirtti.
Türk tiyatrosunun usta sanatçısı Rasim Öztekin'in ölümünün ardından Seksenler dizisinin oyuncuları tarafından anma gecesi düzenlendi. Ancak Öztekin'in oyuncu kızı Pelin Öztekin, törene katılmak yerine Galatasaray-Çaykur Rizespor maçına gitti.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Aydınlıları sevilen sanatçı Melek Mosso ile buluşturdu. Mosso, en sevilen şarkılarını seslendirip kendisini Aydınlılarla buluşturduğu için Çerçioğlu'na teşekkür etti.
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