Sındırgı'da Geleneksel Kadınlar Günü Konseri - Son Dakika
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Sındırgı'da Geleneksel Kadınlar Günü Konseri

Sındırgı\'da Geleneksel Kadınlar Günü Konseri

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen geleneksel kadınlar günü konserinde Yörük kızı Fatoş Kadıoğlu ve Kemal Özgün sahne aldı. Sındırgı Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte kadınlar gönüllerince eğlendi.

09.03.2024 12:55  Güncelleme: 12:57
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde geleneksel kadınlar günü konserinde Yörük kızı Fatoş Kadıoğlu ve Kemal Özgün sahne aldı.

Sındırgı Belediyesi tarafından Akpınar Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen kadınlar matinesinde kadınlar gönüllerince eğlendi. Yörük kültürünün ön planda olduğu, kadına yönelik istihdam ve Sosyal projelerle ön plana çıkan Sındırgı'da 8 Marta özel geleneksel kadınlar makinesine katılımda yoğun oldu.

Kadınların özel gününü kutlayan Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş " Doğal şehrin eşsiz ve güçlü kadınları gününüz kutlu olsun. Kadın elinin değdiği her şey güzelleşir anlayışımız ile bu zamana hep birlikte nice güzel işlere imza attık. Kadınlarımızın sosyal hayata bağlanması, istihdama katılması için projelerimizi hep ön planda tuttuk. Hanımeli ile başlayıp Akpınar Yaşam Merkezi ile devam eden hayallerimize bugün 800'den fazla kadın üyemiz var. Bereket Versin Kadın Kooperatifi, Balkuru, Doğal Boya ve Tekstil İnovasyon Merkezimiz ve daha bir çok yatırımımızla kadınlarımıza istihdam sunduk.Kadının varlığı, etkin rol alması bir ilçenin o kadar daha güçlenmesini sağlıyor. Kadınlara yönelik projelerimiz artarak devam edecek. Bir gün değil, Sındırgı'da her gün kadınların günü" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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