Sındırgı Türk Müziği Topluluğu konser verdi - Son Dakika
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Sındırgı Türk Müziği Topluluğu konser verdi

Sındırgı Türk Müziği Topluluğu konser verdi

Cumhuriyet'in 101'inci yılı kutlamaları çerçevesinde Sındırgı Türk Müziği Topluluğu muhteşem bir konsere imza attı.

30.10.2024 18:50  Güncelleme: 18:51
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Cumhuriyet'in 101'inci yılı kutlamaları çerçevesinde Sındırgı Türk Müziği Topluluğu muhteşem bir konsere imza attı.

Sındırgı Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 29 gönüllü korist ve bir orkestra şefi ile iki ay boyunca konser için hazırlandı. Akpınar Yaşam Merkezi'nde düzenlenen konserde Balıkesir Büyükşehir Belediye Orkestrası eşliğinde koro tarafından farklı yörelerden on beş Türk Halk Müziği eseri seslendirildi.

Konserde Samsun Çarşamba yöresine ait "Çarşambayı Sel Aldı" türküsünü Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, koro şefi Adem Soyak ile birlikte seslendirdi. Atatürk'ün "Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir." sözünü vurgulayan Başkan Sak, konuşmasında "Sındırgı'yı sanatla, kültürle buluşturacağız. Sosyal ve kültürel etkinliklerle gençlerimizin ufkunu açacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde bu şiarla ilerliyoruz. Halkımızın ruhunu sanatla ve kültürel etkinliklerle besleyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Kuva - yı Milliye kahramanlarımızı, Makbule Efe'leri, İbrahim Ethem Akıncıları Halil Efe'leri ve sayamadığım nicelerini, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi, hayatta olan gazilerimizi saygı, rahmetle ve şükranla anıyorum. Cumhuriyetimizin 101. Yılı kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk" dedi.

İlçe Kaymakamı Didem Dinç Özay "Cumhuriyetimizin 101. Yıl dönümünü iki gün boyunca coşkuyla, sevinçle, birlik ve beraberlik içerisinde birbirinden güzel programlar ile kutladık. Nice 101. Yıllara. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Programa İlçe Kaymakamı Didem Dinç Özay, Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve yüzlerce dinleyici katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Sındırgı Türk Müziği Topluluğu konser verdi - Son Dakika

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