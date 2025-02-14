Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan romantik kareler: Ömürlük sevgilim - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan romantik kareler: Ömürlük sevgilim

Geniş Video İzle

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, Sevgililer Günü'ne özel olarak eşi Kenan İmirzalıoğlu ile çekilen romantik pozlarını 'Ömürlük' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Kobal'ın paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.

14.02.2025 16:56  Güncelleme: 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile pozlarını 'Ömürlük sevgilim' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, aşklarını 2016 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Mutlu evliliklerinde Lalin ve Leyla isminde iki kız çocukları bulunan çift, ünlüler dünyasının sevilen çiftleri arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta kızları ve eşiyle Maldivler tatiline giden Sinem Kobal, tatil pozlarını peş peşe paylaşmıştı. Kobal bu kez de İmirzalıoğlu ile aşk pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

"ÖMÜRLÜK SEVGİLİM"

Sevgililer günü için paylaşım yapan Kobal, fotoğraflara "Ömürlük sevgilim" notunu düştü. Çiftin pozlarına yakın çevresinden ve hayranlarından kalpli yorumlar geldi.

İşte ünlü çiftin pozları...

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan romantik kareler: Ömürlük sevgilim
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan romantik kareler: Ömürlük sevgilim
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan romantik kareler: Ömürlük sevgilim
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu\'ndan romantik kareler: Ömürlük sevgilim

Kenan İmirzalıoğlu, Sevgililer Günü, Sosyal Medya, Sosyal Medya, Sinem Kobal, Ünlüler, Magazin, Yaşam, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan romantik kareler: Ömürlük sevgilim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • İbrahim ozturk:
    ardaaaa 6 1 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Birilerinin eskisi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:53 Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı
15:56 Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu
15:20 Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
14:17 Bankada para ve altını olanlar dikkat Tüm varlığınız sıfırlanabilir Bankada para ve altını olanlar dikkat! Tüm varlığınız sıfırlanabilir
00:18 İsrail ateşkese rağmen Lübnan’a saldırdı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırdı
23:55 Cevdet Yılmaz’dan TÜSİAD’ın eleştirilerine sert tepki Cevdet Yılmaz'dan TÜSİAD'ın eleştirilerine sert tepki
23:49 Türk futbolunda eşi benzeri yok: TFF’den Konyaspor’a tarihi ceza Türk futbolunda eşi benzeri yok: TFF'den Konyaspor'a tarihi ceza
23:33 İstanbul’da CHP’li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama İstanbul'da CHP'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama
23:28 Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar Başarır’ın anlattığı hikaye gündem oldu Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar! Başarır'ın anlattığı hikaye gündem oldu
23:20 Mourinho’dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem Mourinho'dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem
23:17 Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 17:22:52. #1.13#
SON DAKİKA: Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan romantik kareler: Ömürlük sevgilim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.