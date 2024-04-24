Sinema Güzeli Yarışması Yarışmacıları Belli Oldu - Son Dakika
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Sinema Güzeli Yarışması Yarışmacıları Belli Oldu

Sinema Güzeli Yarışması Yarışmacıları Belli Oldu

FİLM-SAN Vakfı'nın seçmelerini başarıyla geçen 16 kadın ve 16 erkek yarışmacı, Windsor İstanbul Hotel'de gerçekleşen toplantıda tanıtıldı. Toplantıda, yarışmacıların final gecesine hazırlanması için oyuncu koçlukları ve sahne şovunun detayları da paylaşıldı. Yarışmacılar, Sinema Güzeli sayesinde hayal ettikleri kariyere adım atacak ve geleceklerini sinema ya da dizilerde şekillendirecek.

24.04.2024 01:09  Güncelleme: 01:16
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Yarışmanın yapılacağı Windsor İstanbul Hotel'de gerçekleşen toplantıya yarışmaya FİLM-SAN Vakfı'nın seçmelerini başarıyla geçen akademi eğitimlerini almış 16 kadın ve 16 erkek yarışmacı hazır bulundu.

FİLM-SAN Genel Müdürü Kıvanç Tercioğlu, Derya Özgören, Ocean Global Medya Grup Başkanı Gültekin Kaya, Sinema Güzeli Yarışması Kurucu Başkanı Hakan Solaker'in gerçekleştirdiği toplantı oldukça verimli geçti.

Yarışmacıları final gecesine hazırlamak için oyuncu koçluklarını ise Levent Kurumlu, Yetkin Yüksel ve Ayşe Örgün yapacak. Yarışmanın sahne şovu ise ünlü koreograf Asil Çağıl tarafından hazırlanacak.

Türkiye'nin en büyük ve bugüne kadar görülmemiş jüri karşısına çıkacak olan yarışmacılar, Sinema Güzeli sayesinde adaletli ve güvenilir bir gelecek, hak edilmiş dereceleriyle geleceklerine sinema ya da dizilerde hayal ettikleri kariyer doğrultusunda ilerleyecek.

Kaynak: Magazinkolik

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