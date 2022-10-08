Sinemaseverler...SEZONDA YENİ FİLMLER - Son Dakika
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Sinemaseverler...SEZONDA YENİ FİLMLER

08.10.2022 10:39
Sinemaseverler...SEZONDA YENİ FİLMLER

Üç yeni sinema filmi için start verildi. “Kadınlara Mahsus” ve “Adresi Olmayan Ev”in okuma provaları yapıldı, “Benim Babam Bir Kahraman”ın çekimleri ise tamamlandı.

Süper kahraman baba

"Benim Babam Bir Kahraman", hasta oğluna moral vermek için çöpçü emektaşlarıyla süper kahramanların dünyasına giren bir babanın öyküsünü konu alıyor. Orçun Benli'nin yönettiği filmde Ufuk Bayraktar baba rolünde.

Sezonda yeni filmler

Kadrosunda Mahir İpek, Selim Erdoğan, İdris Nebi Taşkan, Aslıhan Kapanşahin ve Nurhak Mine Söz'ün de yer aldığı, çocuk karakteri ise Mehmet Emin Güney'in oynadığı Film yakında seyirciyle buluşacak.

Sezonda yeni filmler

Türkiye- Yunanistan ortak yapımı

Yönetmenliğini Hatice Aşkın'ın, yapımcılığını Emre Oskay, Engin Altan Düzyatan ve George Kyriakos'un üstlendiği "Adresi Olmayan Ev"in oyuncuları, geçtiğimiz gün okuma provasında bir araya geldi.

Sezonda yeni filmler

Projede Boran Kuzum, Cansel Elçin, Janset, Zeynep Tuğçe Bayat, Emel Çölgeçen, Arın Kuşaksızoğlu, Mert Ege Ak ve Yeliz Bozkurt rol alıyor. Türkiye-Yunanistan ortak yapımı filmin çekimlerine yakında başlanacak.

Sezonda yeni filmler

Kadınların hikayesi

Serdar Akar'ın yöneteceği, Limit Yapım imzalı "Kadınlara Mahsus" filminin de hazırlıklarında sona gelindi. Senaryosunu Nergis Otluoğlu Akoğlu'nun yazdığı, genel koordinatörlüğünü Hakan Yaldız'ın üstlendiği filmin okuma provası yapıldı.

Sezonda yeni filmler

Oyuncular Melisa Aslı Pamuk, Şebnem Sönmez, Başak Parlak, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Elifcan Ongurlar, Müjde Uzman ve Merve Çağıran ilk kez bir araya gelerek senaryoyu okudu. Çekimler 11 Ekim'de İstanbul'da başlayacak.

Sezonda yeni filmler

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Kaynak: Magazinkolik

Ufuk Bayraktar, Orçun Benli, Baba, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sinemaseverler...SEZONDA YENİ FİLMLER - Son Dakika

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