Sinemaseverler...SEZONDA YENİ FİLMLER

Süper kahraman baba
"Benim Babam Bir Kahraman", hasta oğluna moral vermek için çöpçü emektaşlarıyla süper kahramanların dünyasına giren bir babanın öyküsünü konu alıyor. Orçun Benli'nin yönettiği filmde Ufuk Bayraktar baba rolünde.
Kadrosunda Mahir İpek, Selim Erdoğan, İdris Nebi Taşkan, Aslıhan Kapanşahin ve Nurhak Mine Söz'ün de yer aldığı, çocuk karakteri ise Mehmet Emin Güney'in oynadığı Film yakında seyirciyle buluşacak.
Türkiye- Yunanistan ortak yapımı
Yönetmenliğini Hatice Aşkın'ın, yapımcılığını Emre Oskay, Engin Altan Düzyatan ve George Kyriakos'un üstlendiği "Adresi Olmayan Ev"in oyuncuları, geçtiğimiz gün okuma provasında bir araya geldi.
Projede Boran Kuzum, Cansel Elçin, Janset, Zeynep Tuğçe Bayat, Emel Çölgeçen, Arın Kuşaksızoğlu, Mert Ege Ak ve Yeliz Bozkurt rol alıyor. Türkiye-Yunanistan ortak yapımı filmin çekimlerine yakında başlanacak.
Kadınların hikayesi
Serdar Akar'ın yöneteceği, Limit Yapım imzalı "Kadınlara Mahsus" filminin de hazırlıklarında sona gelindi. Senaryosunu Nergis Otluoğlu Akoğlu'nun yazdığı, genel koordinatörlüğünü Hakan Yaldız'ın üstlendiği filmin okuma provası yapıldı.
Oyuncular Melisa Aslı Pamuk, Şebnem Sönmez, Başak Parlak, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Elifcan Ongurlar, Müjde Uzman ve Merve Çağıran ilk kez bir araya gelerek senaryoyu okudu. Çekimler 11 Ekim'de İstanbul'da başlayacak.
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