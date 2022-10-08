Yönetmenliğini Hatice Aşkın'ın, yapımcılığını Emre Oskay, Engin Altan Düzyatan ve George Kyriakos'un üstlendiği "Adresi Olmayan Ev"in oyuncuları, geçtiğimiz gün okuma provasında bir araya geldi.

"Benim Babam Bir Kahraman", hasta oğluna moral vermek için çöpçü emektaşlarıyla süper kahramanların dünyasına giren bir babanın öyküsünü konu alıyor. Orçun Benli 'nin yönettiği filmde Ufuk Bayraktar baba rolünde.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika › Magazin › Sinemaseverler...SEZONDA YENİ FİLMLER - Son Dakika

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