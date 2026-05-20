Sinop\'ta İlyas Yalçıntaş konseri

Sinop'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde İlyas Yalçıntaş, sahneye çıktı.

Sinop'ta 19 Mayıs coşkusu, ünlü sanatçı İlyas Yalçıntaş konseriyle zirveye ulaştı. Sinop Belediyesi tarafından Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen halk konserine vatandaşlar ve özellikle gençler yoğun ilgi gösterdi. Meydanı tamamen dolduran binlerce vatandaş, şarkılara eşlik ederek bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan ünlü sanatçı İlyas Yalçıntaş, yaklaşık 1.5 saat süren canlı performansıyla göz doldurdu. "İncir", "İçimdeki Duman" ve "Bu Nasıl Veda" gibi dillerden düşmeyen popüler şarkılarını seslendiren Yalçıntaş'a, meydanı dolduran binlerce hayranı hep bir ağızdan eşlik etti. Şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet eden ünlü sanatçı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, Karadeniz'in incisi Sinop'ta sahne almaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. - SİNOP