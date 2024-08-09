Sinop'ta Karadeniz Müzik Festivali'nde Sefo ve Haluk Levent fırtınası - Son Dakika
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Sinop'ta Karadeniz Müzik Festivali'nde Sefo ve Haluk Levent fırtınası

Sinop\'ta Karadeniz Müzik Festivali\'nde Sefo ve Haluk Levent fırtınası

Karadeniz Bölgesi'nin en büyük müzik festivali, Sinop'ta düzenlendi. Binlerce müziksever, birbirinden ünlü sanatçıların sahne performanslarıyla buluştu. Festivalin ilk gününde Grup İz, Jako, Revart, Dedublüman, Sefo ve Haluk Levent sahneye çıktı.

09.08.2024 09:17
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Sinop'ta düzenlenen Karadeniz Müzik Festivali'nde Sefo ve Haluk Levent fırtınası esti.

Karadeniz Bölgesi'nin en büyük müzik festivali, birbirinden ünlü sanatçıların sahne performansıyla Sinop'ta başladı. Akliman Mesire Alanında gerçekleştirilen festivalde binlerce müziksever, düzenlenen etkinlikte buluştu. Etkinliğin ilk gününde Grup İz, Jako, Revart, Dedublüman, Sefo ve Haluk Levent sahneye çıktı.

Festival hakkında bilgiler veren Karadeniz Müzik Festivali organizatörü Ertan Yalçın, yoğun bir katılım olduğunu belirterek, "İlk günümüz gerçekten çok yoğun. Sinop'umuzun ciddi bir yoğunluğu var. Kitlesi çok büyük. Kalabalık açısından ciddi anlamda sorunlar yaşıyoruz. Bu festivalin Sinop'un da turizmine ciddi bir etkisi oldu. Sanatçılarımızın her biri birbirinden değerli. Her gün 8 sanatçımız çıkıyor. Bu festivali her sene Sinop'ta planlıyoruz" dedi.

Sanatçı Sefo ise "Karadeniz'in tadı Sinop'ta çıkıyor. Biz önceleri babamla Gerze'ye pazarlamaya geliyorduk. Daha sonra Türkeli, Kastamonu devam ediyorduk. Burada bulunan cezaevini de çok gezdim. Karadeniz Müzik Festivali bence Karadeniz'de yapılan en büyük festival. Hatta Türkiye'nin en büyük festivali diyebiliriz artık. Güzel bir festival. Karadeniz'e değer kattığını düşünüyorum. Ben de bir Karadenizli olarak böyle bir etkinlik olduğu için çok mutluyum. Gelen herkese çok teşekkür ederim. Festivalde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bugün ilk gün. Güzel başlıyoruz ve güzel devam edeceğiz" diye konuştu. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Sinop'ta Karadeniz Müzik Festivali'nde Sefo ve Haluk Levent fırtınası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta Karadeniz Müzik Festivali'nde Sefo ve Haluk Levent fırtınası - Son Dakika
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