Tehditleriyle Barış'ı çıldırtmayı başaran Sinyor'un yeni hedefinde Fırat vardır. Sinyor, bu meseleyi kökünden bitirmeye kararlıdır.
Büyük düellonun ortasındayken ortadan kaybolan Fırat ve Barış, iki tarafın da büyük kaygılar içerisinde kalmasına sebep olur. Köşe bucak aranmalarına rağmen hiçbir yerde izlerine rastlanmaz. Sözünün çiğnenmesinin öfkesini yaşayan Sinyor, bu meseleyi kökünden bitirmeye kararlıdır. Fırat'ın kalemi çoktan kırılmıştır.
Son Dakika › Magazin › Sinyor, planıyla Barış ve Fırat'ı etkisiz hale getirmek istiyor! Peki, Mahkum dizisinde kazanan kim olacak? - Son Dakika