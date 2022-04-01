Sinyor, planıyla Barış ve Fırat'ı etkisiz hale getirmek istiyor! Peki, Mahkum dizisinde kazanan kim olacak? - Son Dakika
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Sinyor, planıyla Barış ve Fırat'ı etkisiz hale getirmek istiyor! Peki, Mahkum dizisinde kazanan kim olacak?

01.04.2022 09:21
Sinyor, planıyla Barış ve Fırat'ı etkisiz hale getirmek istiyor! Peki, Mahkum dizisinde kazanan kim olacak?

Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Onur Tuna, Melike İpek Yalova gibi isimlerin yer aldığı Mahkum dizisi dün akşam 15. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Sinyor, yaptıklarıyla Barış ve Fırat'ı kaygılar içerisinde bırakarak hata yapmalarını bekliyor.

Tehditleriyle Barış'ı çıldırtmayı başaran Sinyor'un yeni hedefinde Fırat vardır. Sinyor, bu meseleyi kökünden bitirmeye kararlıdır.

MAHKUM DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Büyük düellonun ortasındayken ortadan kaybolan Fırat ve Barış, iki tarafın da büyük kaygılar içerisinde kalmasına sebep olur. Köşe bucak aranmalarına rağmen hiçbir yerde izlerine rastlanmaz. Sözünün çiğnenmesinin öfkesini yaşayan Sinyor, bu meseleyi kökünden bitirmeye kararlıdır. Fırat'ın kalemi çoktan kırılmıştır.

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İsmail Hacıoğlu, Onur Tuna, Mahkum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sinyor, planıyla Barış ve Fırat'ı etkisiz hale getirmek istiyor! Peki, Mahkum dizisinde kazanan kim olacak? - Son Dakika


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