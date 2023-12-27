Şırdancı Mehmet, denizde şırdan yemesiyle şaşırttı

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul- Gaziantep seferini yapan uçağında yediği şırdan yüzünden 6 ay uçuş yasağı alan Sur bu kez de denizde suyun altında şırdan yemesini görenler yok artık dediler.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre uçuş esnasında yemek servisinin yapılmasının ardından tişörtünün içinden çıkardığı şırdanı yiyerek gündem olan Mehmet Sur bu kez de denizde şırdan yemesi pes dedirtti.

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Gaziantep seferini yapan uçağında çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan "Şırdancı Mehmet" olarak tanınan Mehmet Sur kara listeye alınmasının ardından bu kez denizden video paylaştı.

Denize girdiği anda suyun altında Şırdan yiyen Sur'u görenler " bu adam şırdanı başka nerde yiyecek çok merak ediyoruz" diye sordular.