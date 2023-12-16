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Şişli Etfal Hastanesi'ndeki Çocuk İzlem Odası'nda konuşan 13 yaşındaki M. Saraç, 'Bizi parasız bıraktığı için babama ders vermek istedim' dedi. - Son Dakika
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Şişli Etfal Hastanesi'ndeki Çocuk İzlem Odası'nda konuşan 13 yaşındaki M. Saraç, 'Bizi parasız bıraktığı için babama ders vermek istedim' dedi.

Okuldaki rehberlik öğretmenine başvurarak babası Dr. Ender Saraç'ın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlatan 8. sınıf öğrencisi M. Saraç, söylediklerinin yalan olduğunu itiraf etti.

Şişli Etfal Hastanesi\'ndeki Çocuk İzlem Odası\'nda konuşan 13 yaşındaki M. Saraç, \'Bizi parasız bıraktığı için babama ders vermek istedim\' dedi.
16.12.2023 - 19:13,
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Şişli Etfal Hastanesi'ndeki Çocuk İzlem Odası'nda konuşan 13 yaşındaki M. Saraç, "Bizi parasız bıraktığı için babama ders vermek istedim" dedi.

Okuldaki rehberlik öğretmenine başvurarak babası Dr. Ender Saraç'ın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlatan 8. sınıf öğrencisi M. Saraç, söylediklerinin yalan olduğunu itiraf etti.

Eşi Benan Saraç'la boşanma davaları süren Dr. Ender Saraç'la ilgili iddialar 7 Aralık'ta sosyal medyaya düştü. İddiaya göre çiftin 13 yaşındaki oğulları M. okulundaki rehber öğretmenine, babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlatmıştı.

Ender Saraç aynı gün bu iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı. İşin perde arkasında ise tam bir kriz yaşandığı ortaya çıktı.

HEMEN POLİSE ANLATMAMIZ LAZIM

13 Temmuz'da Şişli Etfal Hastanesi'nde istismar mağduru çocuklar için kurulan Çocuk İzlem Merkezi'nin özel odasında ifade veren Benan Saraç, o günden sonra yaşananları şöyle anlattı:

"Oğlum babasını ailemizden uzak tutmak ve ona bir ders vermek için böyle bir yola başvurduğunu söyledi. Ben de kendisine bunun doğru olmadığını ve hemen bu durumu polise bildirmemiz gerektiğini söyledim.

Sonrasında Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri bize 13 Aralık günü saat 11.30'a randevu verdi. Çocuğumun bu davranışından dolayı üzüntülüyüm. Başka söyleyecek bir konu yoktur."

Babasını cinsel istismarla suçlayan 13 yaşındaki M. ise Şişli Etfal Hastanesi'ndeki Çocuk İzlem Odası'nda Cumhuriyet Savcısı, pedagog ve polislere şunları anlattı:

"Babam bizi parasız bıraktığı için ona ders vermek istedim. Böyle bir şey olmadığına dair tüm gerçeği anneme itiraf ettim. Beni zorla duşa sokması, çıplak gezmesi, bana pornografik şeyler izletmesi olmadı.

Babam bana karşı hiçbir istismar gerçekleştirmedi." Babası için uzaklaştırma kararı çıkarılması istediğini de belirten çocuk sözlerini şöyle sürdürdü: "Allah'tan korktum, gerçekleri söyledim.

Olabiliyorsa uzaklaştırma çıkarılmasını istiyorum. Babamla görüşmek istemiyoruz. Annem, kardeşim ve ben çok mutluyuz."

250 bin liralık tazminat davası açtı

Dr. Ender Saraç ile eşi Benan Saraç arasındaki kavgaya astrolog ve yazar Aygül Aydın da dahil oldu. Benan Saraç'ın kendisini Ender Saraç'la yasak aşk yaşamakla suçladığını öne süren Aygül Aydın, Benan Saraç'a 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

İddialara göre, Aygül Aydın 2020 yılında Astroşifa Ajandası isimli bir kitap çıkarmış ve Dr. Ender Saraç da kitabın tanıtım toplantısına katılmıştı. Benan Saraç toplantıda Aygül Aydın'ın yanına gelerek tüm davetlilerin gözü önünde hakaret ve aşağılayıcı ifadelerde bulundu.

Benan Saraç daha sonra sosyal medya hesabı üzerinden de Aygül Aydın'ı hedef aldı. Aydın'ın avukatı Sedef Burçin Tümer, "Müvekkilin namusuna dil uzatan Benan Saraç, mesleki ve ticari itibarını zarara uğratmıştır. Bu nedenlerle 250 bin liralık tazminat istiyoruz" dedi.

Kaynak: Magazinkolik
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Ender Saraç, Benan Saraç, Şişli, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şişli Etfal Hastanesi'ndeki Çocuk İzlem Odası'nda konuşan 13 yaşındaki M. Saraç, 'Bizi parasız bıraktığı için babama ders vermek istedim' dedi. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şişli Etfal Hastanesi'ndeki Çocuk İzlem Odası'nda konuşan 13 yaşındaki M. Saraç, 'Bizi parasız bıraktığı için babama ders vermek istedim' dedi. - Son Dakika
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