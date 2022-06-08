Sivas'ta sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Sivas'ta gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.

Sivas'ta meteoroloji tahminlerine göre hava sıcaklığının aniden düşmesinin ardından yağış uyarısı yapılırken, beklenen yağmur gece saatlerinde etkili oldu. Hava sıcaklığı yerini aniden bastıran sağanak yağışa bıraktı. Aniden etkili olan sağanak yağış kent merkezine etkisini gösterdi. Kısa süreli etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle caddeler göle döndü. Araçlar su birikintilerinin içinde ilerlemekte güçlük çekti. Zemin katta bulunan bazı iş yerleri ve evleri su bastı. Ekipler su baskını yaşanan yerlerde çalışma başlattı.

(Mert Taha Varol/İHA)