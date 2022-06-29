Siyanür bu kez İliç'te sızdı | "Sömürge madenciliği yapılıyor, soruşturmalar kapatılıyor!" - Son Dakika
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Siyanür bu kez İliç'te sızdı | "Sömürge madenciliği yapılıyor, soruşturmalar kapatılıyor!"

29.06.2022 09:43

Erzincan'ın İliç ilçesi Çöpler Köyü'nde 2010 yılından bu yana faaliyet yürüten Anagold (SSRMining+Lidya Madencilik) firmasının altın arama maden sahasındaki siyanür sızıntısını değerlendiren dönemin Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner ve Metalurji Yüksek Mühendisi Cemalattin Küçük...

Erzincan'ın İliç ilçesi Çöpler Köyü'nde 2010 yılından bu yana faaliyet yürüten Anagold (SSRMining+Lidya Madencilik) firmasının altın arama maden sahasındaki siyanür sızıntısını değerlendiren dönemin Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner ve Metalurji Yüksek Mühendisi Cemalattin Küçük "Sömürge madenciliği yapılıyor, soruşturmalar kapatılıyor" dedi.

Sızıntı sonrası açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, madenin faaliyetlerini "İlave çevresel iyileştirme çalışmaları" tamamlanana kadar  durdurdu.

Gelecekteki çevre felaketinin ön habercisi olduğunu belirten Cemalettin Küçük, Bakanlığın kararını eleştirerek "Bakanlık teknik sorunların çözülmesi ya da toplumsal basıncın gazını almak için durdurma kararı vermiştir. Durdurmak yetmez, bu işletmelerin tamamının derhal kapatılması lazım. İdare mahkeme de genişletilmesiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı vermesi lazım" diye konuştu.

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Erzincan'daki Siyanür Sızıntısıyla İlgili Çevre Bakanlığı ve Şirket Yöneticilerine Suç Duyurusu Erzincan'daki Siyanür Sızıntısıyla İlgili Çevre Bakanlığı ve Şirket Yöneticilerine Suç Duyurusu Siyanür Sızıntısı Yaşanan Altın Madeninin Faaliyeti Durduruldu Siyanür Sızıntısı Yaşanan Altın Madeninin Faaliyeti Durduruldu
Kaynak: DailyMotion.com

İlhan Cihaner, Madencilik, Erzincan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Siyanür bu kez İliç'te sızdı | 'Sömürge madenciliği yapılıyor, soruşturmalar kapatılıyor!' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siyanür bu kez İliç'te sızdı | "Sömürge madenciliği yapılıyor, soruşturmalar kapatılıyor!" - Son Dakika
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