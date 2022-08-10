Şok Eden Metres Yorumu! Şeyma Subaşı Harekete Geçti - Son Dakika
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Şok Eden Metres Yorumu! Şeyma Subaşı Harekete Geçti

10.08.2022 13:02
Şok Eden Metres Yorumu! Şeyma Subaşı Harekete Geçti

Şeyma Subaşı, paylaşımlarının altına ağır hakaretler yapan 5 kadını affetmedi. Emniyet, paylaşım yapan kadınları tespit etti. Şeyma Subaşı'nın uzlaşmayı reddettiği 5 kadın hakkında hakaret suçundan dava açıldı. Subaşı'ya, 'parası olanın metresi' diyen şüpheliler, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. İşte detaylar...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, kendisine hakaret eden kadınları affetmedi.

"PARASI OLANIN METRESİ"

Subaşı, kendi fotoğraflarını kullanarak oluşturulan birden fazla sosyal medya hesabını ihbar etti.

Hesaplarda kendisi hakkında ve kişisel haklarına yönelik çok ağır hakaretler (Avrupalı o... parası olanın metresi) ve montajlı çıplak paylaşımlar yaptıklarını ileri süren Subaşı, kullanıcıların tespit edilip, cezalandırılmasını istedi.

Şok Eden Metres Yorumu! Şeyma Subaşı Harekete Geçti

O KADINLAR YAKALANDI!

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; emniyet güçleri tarafından olayla ilgili inceleme yapıldı. Sosyal medya hesaplarının sahibi yöneticilerin kimlikleri tespit edildi. Tespit sonrası kadınların evlerindeki dijital materyallere el konuldu.

İncelemede, aynı kadınların ortak olarak birden fazla hesap açtıkları ve bu hesaplara aynı dijital materyaller üzerinden girdikleri, Subaşı, hakkında hakaret paylaşımları yapan hesaba aynı materyaller üzerinden defalarca kez giriş yapıldığı, söz konusu hesapların bilgi ve şifreleri hakkında notlar bulunduğu tespit edildi.

YARGILANACAKLAR

Savcılık, iş birliği içinde hareket eden Cansın K., İlknur R., Yeşim N., Yazgülü T. ve Pınar K. isimli kadınların, Subaşı'na yönelik 'hakaret' suçunu işledikleri iddiasıyla dava açıldı. 5 şüpheli Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Şok Eden Metres Yorumu! Şeyma Subaşı Harekete Geçti

"HESAPLARI EĞLENCE AMAÇLI AÇMIŞTIK"

Başlatılan soruşturmada ifadeleri alınan kadın kullanıcılar, hesapları eğlence amaçlı kullandıklarını, olayların bu noktaya geleceğini tahmin edemediklerini beyan etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Şeyma Subaşı, kadınlarla uzlaşmayı reddetti.

ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?

Şeyma Subaşı kaç yaşında, nereli; Şeyma Subaşı 1990 yılında Samsun'da doğmuştur. Subaşı 32 yaşındadır.

2008 senesinde katıldığı Miss Turkey yarışması ile magazin dünyasınında dikkatini çekmeyi başaran Şeyma Subaşı yarışmanın ardından birçok ünlü tasarımcının moda defilelerinde yer almıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Programı eğitimi almıştır. 'Var mısın Yok musun' isimli yarışmaya katılmış yarışmada 60 bin TL ödülün sahibi olmuştur. Ayrıca Yok Böyle Dans isimli yarışma programının kostüm tasarımcısı olarak da çalışmıştır. Yarışmalara katıldığı dönemde Acun Ilıcalı ile tanışmıştır. Uzun süreli birlikteliğin ardından 2017 yılında Televizyon dünyasının ünlü ismi Acun Ilıcalı ile evlenmiş ancak evliliği 2018 yılında son bulmuştur. Şeyma Subaşı'nın bu evlilikten Melisa isminde bir kızı vardır.

ŞEYMA SUBAŞI ÖZEL HAYATI

Şeyma Subaşı kiminle sevgili; Şeyma Subaşı, 2017-2018 yılları arasında Acun Ilıcalı ile evli kaldı. 2018 yılında İtalyan DJ Guido Senia ile ilişki yaşamaya başladı. Ağustos 2020'de ilişkisini bitirdi. 2021 yılında Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi ile ilişki yaşamaya başladı.

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Başkan V. Subaşı Atatürk Parkı'nda halkla buluştu Başkan V. Subaşı Atatürk Parkı'nda halkla buluştu
Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Şok Eden Metres Yorumu! Şeyma Subaşı Harekete Geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şok Eden Metres Yorumu! Şeyma Subaşı Harekete Geçti - Son Dakika
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